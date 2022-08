Capturan a nieto de exgobernador de San Luis Potosí por presunta violación

Marcelo "N", nieto del exgobernador potosino Marcelo de los Santos Fraga, fue detenido este miércoles por la mañana en cumplimiento de una orden de aprehensión por el presunto delito de violación.

El joven fue denunciado por Gaby Lambert, modelo y emprendedora, quien en una publicación en su perfil de Facebook agradeció a la Fiscalía General del Estado de Guerrero por haber detenido a su agresor sexual.

Gaby Lambert narró que los hechos ocurrieron el 13 de marzo de este año en Acapulco, Guerrero. Desde que fue atacada por Marcelo "N", ella quería hacer público su caso; sin embargo, esperó a que las investigaciones avanzaran.

La modelo pide a la Fiscalía potosina que actúe conforme a derecho y no proteja a su agresor: "Este sujeto no puede seguir suelto en las calles, es un peligro para nuestra sociedad y debe enfrentar las consecuencias. Le pido a la Fiscalía de San Luis Potosí que actúe con apego a derecho y defienda a una víctima de violación y no a un poderoso amigo del fiscal", dijo Gaby Lambert.

Fue en un audio que se difundió por grupos de WhatsApp que se hizo pública la presunta violación: "Al terminar la boda, se fueron a la casa que tenían rentada, Gaby Lambert con su novio se durmieron y de repente ella abrió los ojos y Marcelito (...) estaba violándola, así al lado de su novio, así con palabras textuales".

La modelo y emprendedora comentó que no es la única víctima: "No soy la única víctima de este agresor, sabemos que hay muchas víctimas más, por eso mismo alzo mi voz, esto no es sólo una lucha propia, es de muchas".

Marcelo de los Santos Fraga (PAN) fue gobernador de San Luis Potosí de 2003 a 2009.