Captan en video agresión a joven en Torreón por parte de trabajadores de imprenta

Luego de que trascendiera en redes la denuncia de la agresión contra un joven en Torreón por parte de trabajadores de una imprenta, a esta casa editorial llegó un video en el que se muestra el momento en que la víctima fue sometida en el interior de un restaurante.

Tal como se observa en las imágenes, Elías Sánchez fue agredido en el interior del restaurante ubicado en la esquina de la calle Galeana con la avenida Hidalgo, luego de haber sido perseguido por la encargada de la imprenta y un sujeto con navaja que se presume es hijo de ésta.

VER MÁS Dijeron que me iban a desaparecer: Joven denuncia agresión por parte de imprenta en Torreón

Señala que los trabajadores se negaron a devolverle su dinero, lo golpearon y le quitaron su celular

En el video se aprecia a Sánchez sin camisa ser ahorcado por un sujeto de playera roja, mientras la mujer que lo acompaña le arrebata el celular, mismo que el joven denuncia le fue robado por estos debido a que grabó el momento en que los encargados de la imprenta se negaron a regresarle su dinero.

"Me metí a un restaurante y empezó a decir a la gente que yo le había robado el celular a su mamá, y en eso llego otro compañero de él de la imprenta y me agarraron y me empezaron a golpear en la cabeza para quitarme el celular, la gente solo se levantaba de sus mesas y se iban, como no soltaba el celular el primer empleado en atacarme me ahorcó y dijo que si seguía me iba a desaparecer luego me desvanecí y solté el celular", denunció Elías en Facebook.

Ante lo ocurrido, ya se interpuso una demanda contra la imprenta en la Fiscalía, misma que se espera se resuelva lo antes posible.