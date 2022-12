Captan a perro convulsionando por explosiones de cohetes durante celebraciones Guadalupanas

Un perro de la alcaldía Tlalpan, al igual que cientos de lomitos, fue víctima de las fuertes detonaciones de pirotecnia que se vivieron en México debido a las celebraciones por el aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe.

En una grabación difundida en redes sociales, una mujer pidió a los vecinos de dicha demarcación que por favor ya no tronaran cohetes pues así sufrían los animales y agregó el video en el que se observa a un canino color blanco sufriendo convulsiones por casi un minuto.

Cibernautas de Facebook y Twitter expresaron su rechazo ante esta tradición de usar pirotecnia pues, además del daño que le hace a las mascotas, recordaron distintos accidentes donde personas han perdido alguna parte del cuerpo o incluso hasta la vida.

La pirotecnia puede causar la muerte de perros

De acuerdo con la especialista Myrle Lucero Valenciana, médica veterinaria de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UASLP, los sonidos de la pirotecnia pueden causarles la muerte a los perros por un ataque de ansiedad, estrés y miedo.

Aunque, señaló, los infartos de canes causados por cohetes están relacionados a problemas del corazón o a la capacidad de los perros para bombear sangre.

Valenciana Rodríguez dijo que a pesar de que no hay un tipo de animal al que le afecte más, los perros suelen ser más señalados, pues hay algunos que tienen hipersensibilidad, la cual se agrava cuando el can no está acostumbrado a los sonidos fuertes o tuvo algún trauma en sus primeros años de vida, lo que desencadena la ansiedad.

El 13 de diciembre, EL UNIVERSAL Oaxaca informó que en la temporada decembrina decenas de animales domésticos, principalmente perros y gatos, sufren crisis nerviosas a causa de la explosión de fuegos pirotécnicos, lamentó la activista y representante de Huellas de Ayuda Oaxaca, Ydaliz Bautista.

Sobre la pirotecnia, retomó que aunque hubo una iniciativa para frenar la pirotecnia excesiva por parte de grupos animalistas de la capital del estado, ésta no se consolidó, por lo que los animales domésticos y su cuidado, depende directamente de sus familias.