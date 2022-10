Capacitan a Fuerzas Especiales de Gómez Palacio

Con la participación de directores de diferentes corporaciones policiales de la Comarca Lagunera y el compromiso de proveer seguridad a la ciudadanía con respeto a los derechos humanos la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, puso en marcha la Capacitación de Fuerzas Policiales Especiales.

En una ceremonia formal que contó con la presencia de la diputada federal, Gina Campuzano; el coordinador general de Gabinete, Ernesto Herrera Reza; el subsecretario de Gobierno en la Laguna de Durango, Raúl Meraz; y el director de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Iván Torres, además de los integrantes del Cabildo de Gómez Palacio, fue presentado el Grupo Operativo de Reacción Inmediata, a cargo de Sergio Elías Carreón, agentes que conforman al grueso del grupo que tomará la citada capacitación a impartirse por parte del comisario inspector Guillermo Pablo Vasallo, exjefe del departamento de Fuerzas Especiales de la Policía de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

MENSAJE

En su mensaje a los presentes, la alcaldesa se pronunció por hacer valer y preservar el orden, defendiendo el interés de los gomezpalatinos, a fin de mantener su confianza "poco a poco, mitigar el miedo de los ciudadanos a salir a las calles", dijo.

A los agentes, en particular, les pidió que la gente vea en ellos el rostro humano de policías que apoyan y están para servir a la ciudadanía, para concluir diciéndoles: "vamos a transformar nuestra realidad, habiendo seguridad, ustedes saben que hay paz, hay tranquilidad, hay progreso, hay bienestar, hay oportunidades, hay crecimiento; no habiendo seguridad, todo se acaba", dijo y concluyó afirmando que se va con todo por la seguridad de los gomezpalatinos y con este tipo de acciones y trabajando siempre en coordinación conjunta con todas las dependencias de seguridad. "No tengo la menor duda de que Gómez Palacio siempre será una ciudad con estrella".

Por su parte, Guillermo Pablo Vasallo, responsable de la capacitación a 22 agentes del GORI, a la que se suman elementos de las policías de Matamoros, de Lerdo, de Torreón, de la Policía estatal y de la Policía Investigadora de Delitos, reconoció a Leticia Herrera por su decisión de impulsar la formación profesional de los policías y le manifestó que es un ejemplo a seguir para autoridades de toda América Latina.