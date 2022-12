Cantante Flor Amargo explica con un piano el género no binario y desata burlas

Flor Amargo, quien hace unos días anunció a sus seguidores que se reconoce en el género no binario, publicó un video en su cuenta de Twitter donde explica qué significa.

El video donde aparece ella sentada frente al piano se acompañó de la declaración: "Explico con un piano mi género trans, es decir no binarie. Haz de tu vida una sonata de mil géneros".

La cantante, que en sus inicios fue conocida como "La Pianista loca del Metro" explicó con las teclas del piano el género.

"Tú naces o siendo una nota negra o siendo una nota blanca, en cuestión de órganos sexuales", compartió la pianista quien explicó que el género con el que nace una persona no define su orientación sexual, sino que ésta se construye.

"Yo no nada más soy cuerpo, yo puedo crear toda una sinfonía con notas negras y blancas, por qué quedarme con lo que me dicen que tengo que tocar en la vida. Hay notas blancas y negras, pero yo decido cómo quiero una sinfonía", agregó.

Flor Amargo aseguró que no cree en lo binario; hombre y mujer, "creo hombre, mujer, no binarie, géneros, géneros, géneros, infinidad, que no te defina lo de afuera defínete tú".

Hace unos días la cantante apareció llorando en sus redes sociales apelando a parar las críticas en su contra por utilizar lenguaje inclusivo. Ese mismo día anunció que su nuevo material musical se llamaría "no binarie".

Desata burlas

Los comentarios y la comparación que hizo Amargo con el piano y el genero no binario, le ha costado ser blanco de criticas y decenas de burlas entre usuarios en redes sociales.