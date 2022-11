Cañeros aplasta a los Águilas de Mexicali

El pitcheo de Rafael Pineda y la ofensiva de los Cañeros fulminaron a los Águilas de Mexicali al vencerlos 10 carreras a 2 igualando así la serie de mitad de semana en la Liga Mexicana del Pacífico.

La Fuerza Verde sentenció el juego desde la primera entrada armando rally letal de 6 carreras; el primero al bat Isaac Rodríguez puso la primera carrera conectando cuadrangular al jardín izquierdo. Después con hombre en base y un out Yasmany Tomas bateó doblete para remolcar a Edgar Robles. El propio Tomás anotó en wild pitch y enseguida vinieron hit de Eric Meza, doblete de Juan Uriarte y cuadrangular de Bruce Maxwell. En la quinta entrada Eric Meza produjo la séptima carrera verde elevando de sacrificio al central, con lo cual anotó Rodolfo Amador.

Al siguiente episodio los Águilas pusieron su rayita en la pizarra gracias a un cuadrangular solitario de Anthony Giansanti. En la baja de esa sexta entrada los Cañeros se apuntar tres más; Eric Meza trajo una con hit y luego Juan Uriarte envió dos más al pentágono con un doblete. En la séptima llegó la segunda para los emplumados con un cuadrangular solitario al izquierdo de Niko Vásquez. Rafael Pineda se acreditó el triunfo tirando cinco entradas en blanco, le conectaron tres hits, no dio bases y abanicó a seis. Le ayudaron Tomás Solís, Miguel Vázquez, Luis Niebla y Luis Gastélum. Fernando Lozano fue derrotado al permitir 6 carreras en apenas un tercio de entrada, le batearon seis hits incluyendo par de cuadrangulares, no dio base y no ponchó. Le siguieron Macías, Zenizo, Delgado y Gutiérrez.

Este jueves se jugará el decisivo de la serie con duelo monticular entre Luis Fernando Miranda (2-0, 0.00) y Manuel Chávez (1-1, 4.15).