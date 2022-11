'Canelo' Álvarez confiesa el golpe que le daría a Lionel Messi

Saúl Álvarez ha dado mucho de qué hablar en los últimos días debido a las polémicas críticas que realizó a Lionel Messi por un video en el que se observa cómo patea una camiseta de la Selección Mexicana en el vestidor de Argentina tras el partido de la segunda jornada de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Tras este escándalo, el "Canelo" aceptó que no espera que Messi pida disculpas, pero sí declaró lo que le haría si un día se lo llega a topar, "No tengo necesidad de que lo diga, no espero eso ni lo voy a esperar. Me vale madre si Messi dice una cosa, siempre voy a defender mi patria. Así soy yo y así voy a ser siempre. Nada más le diría lo que es, ‘la cagaste, cabrón y asúmelo y pide una disculpa’, si no le suelto una cachetada y ya", declaró en una entrevista para Imagen TV.

El campeón unificado de peso supermedio puso el contexto de su enojo y de sus mensajes en redes sociales contra el actual futbolista del Paris Saint-Germain, "Yo Saúl Álvarez, que represento a un país, a una nación, y supongamos que me chingué a un argentino o a uno de Estados Unidos y agarrar la bandera y pisotearla… estamos dando un mal ejemplo muy culero. Tenemos que poner el ejemplo. Desde que está la playera en el suelo ya es una falta de respeto".

En las últimas horas se ha enganchado con varias personas debido a esta situación, por lo que mandó un mensaje claro para todas esas personas que le falten al respeto a México, "Al hijo de su repu...madre que le falte el respeto a mi nación le voy a meter una pu..., me vale madre quien sea", lanzó y aprovechó para también "desenmascarar" al exfutbolista Sergio "Kun" Agüero, "Todo el tiempo me manda mensajes directos y ahorita pone esa babosada y en mensajes directos me pone otra. Hay que ser reales no hipócritas".

APUESTA A QUE MÉXICO LLEGA A LA FINAL DE LA COPA DEL MUNDO

Fiel a su forma de pensar, Saúl "Canelo" Álvarez confía mucho en el equipo nacional, por lo que apostó a que disputarán la final de Qatar 2022 contra una selección europea.

"Yo no sé mucho de futbol, pero yo aposté a que México iba a estar en la final y que Portugal iba a ser campeón del mundo y para que vean que creo en mi país, tampoco es que le aposté mucho porque pendejo no soy, aposté poco para ganar mucho", aceptó el jalisciense.

TUNDE AL ATAQUE DEL TRI ANTE ARGENTINA

Finalmente, Santos Saúl Álvarez Barragán dio su punto de vista sobre el accionar de la Selección Mexicana ante Argentina y criticó fuertemente a la delantera de Gerardo Martino.

"Me pareció muy pobre el ataque, muy mediocre. Tenemos muy buenos jugadores, muy buenos delanteros y me pareció muy mediocre el ataque, pero nos tenemos que conformarnos con lo que hay, pero sigo creyendo en mi país, en mi playera".