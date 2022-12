Candidatura presidencial no es asunto de cercanía con López Obrador, dice Ebrard

Marcelo Ebrard afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene dos hermanos y una hermana, en alusión a Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum y él, pero, dijo, el tema de la candidatura presidencial no es un asunto de cercanía, sino de capacidad y propuestas.

En un evento en el World Trade Center, donde fue recibido con gritos de "Marcelo, Marcelo" y "Presidente, presidente", el canciller tomó protesta a representantes de 300 distritos electorales y los exhortó a trabajar para ganar la elección interna de Morena en 2023.

"Vamos a ganar", arengó Ebrard ante unos 5 mil simpatizantes y militantes de Morena de los 300 distritos electorales. Y reconoció que espera una multa del INE por este evento, que, aclaró, fue un acto interno de su partido para ganar la encuesta presidencial.

En entrevista al término del evento apuntó: "Ya estamos preparando lo que proponemos, porque si es de cercanía, el Presidente tiene tres hermanos, una hermana y dos hermanos, de manera que el tema no es de cercanía, es qué propones y qué eres capaz de hacer. Entonces se va a poner interesante", subrayó.

Aclaró que no se trató de un "acto masivo, abierto, en un lugar público; son cuadros de diferentes organizaciones, incluyendo a Morena y de muchas asociaciones. Lo que significa es que ya estamos completos, los 300 distritos electorales presentes y la decisión de ganarle la encuesta a quien sea en 2023. Repito, es un cargo interno del partido porque luego se confunde".

Sobre una posible multa del INE por este evento, apuntó: "Yo espero que no, pero a ver, ya no se puede... Siempre estamos juntando [para pagar una eventual multa] hacemos polla".

Un poco antes en su discurso, también se refirió al tema. "Queremos participar en la encuesta, que conste, porque me va a llegar la sanción del INE, que esta encuesta es para una posición interna en Morena porque la elección es en 2024 y las candidaturas en 2024, pero primero tenemos que ganar la otra encuesta, que hay quien dice que ya la tienen, que ya esto, ya lo otro. Todavía no empezamos, no hemos empezado. Hoy empezamos. Hoy es el día uno".