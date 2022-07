'Candidatura debe ser en contexto de unidad', dice Armando Guadiana

El senador por Coahuila de Morena, Armando Guadiana, afirmó que si su partido respeta los resultados de las encuestas y los procesos internos de unidad, se convertirá en el candidato que enfrentará al PRI en la campaña para renovar al Gobierno de Coahuila en 2023; al mismo tiempo advirtió que dicha candidatura deberá de ser en un contexto de unidad para evitar que se repita lo ocurrido en Durango, cuando se perdió el Gobierno del Estado, luego de no perfilar candidaturas con mayores probabilidades de victoria.

Fue durante el martes que el senador otorgó una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón, en la misma admitió que tiene el interés de competir por la candidatura de Morena rumbo a la gubernatura de Coahuila, esto una vez que se hayan llegado los tiempos oficiales y que se tengan disponibles los procesos correspondientes al interior del partido.

ENCUESTAS

Señaló que, al menos en las encuestas previas que se han realizado de casas especializadas, se observa una tendencia a su favor, lo que espera que se mantenga de la misma forma y que se tomen como principal referencia de parte de su partido, esto al momento de definir la candidatura que competirá contra el PRI y sus posibles aliados.

"Cada quien que haga lo que quiera, pero la verdad es que está muy difícil que me alcancen, y si respetan las encuestas como claro que lo dice nuestro líder nacional, Mario Delgado, si hay el respeto de las encuestas y que van a hacer para definir la candidata o candidato, pues yo no tengo duda, yo voy a ser el candidato... Y si soy el coordinador, primero, de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación, que probablemente y visiblemente se podrá convertir en candidato allá en los tiempos adecuados, enero o febrero del próximo año, pero yo les digo que si a mí me nombran coordinador de eso, no tengan duda que pues vamos a ser candidatos y vamos a ser gobernadores para beneficio del estado".

Guadiana, también empresario del ramo energético en Coahuila, reconoció que la entidad cuenta con estabilidad en materia de seguridad y condiciones sociales destacadas en diversos rubros, pero señaló que se siguen teniendo retos como el combate a la corrupción.