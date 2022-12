Candidato de Morena por la senaduría en Tamaulipas es cuñado de García Cabeza de Vaca

Al arrancar su campaña como candidato a senador, por Morena y el Partido del Trabajo (PT), José Ramón "JR" Gómez Leal afirmó que se enfocará en los temas de migración, seguridad, bienestar y comercio exterior como sus ejes centrales.

"Nuestro eje central lo vamos a enfocar en migración, que es un tema que el día de hoy nos está pegando mucho en Tamaulipas; el tema de seguridad, que es muy importante seguir trabajando con todo lo que ha hecho nuestro presidente; está el tema de bienestar, y el tema de Comercio Exterior, son los ejes en los que se va a enfocar un servidor para poder darle continuidad a esos temas y trabajar de la mano con todos los alcaldes y con el gobierno del Estado", expresó Gómez Leal.

El candidato de Morena-PT se presentó en una rueda de prensa con su compañera de fórmula, Paola López, hija del senador Faustino López Vargas, quien falleció junto a su esposa en octubre del 2022.

Al ser cuestionado si no le afectará su vínculo familiar con su cuñado, el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca (PAN), José Ramón Gómez Leal afirmó lo siguiente:

"Yo creo que ya es un tema que lleva muchos años y mi trabajo lo dice ¿no? yo creo que hay otros políticos que tienen familiares con contrincantes políticos, lo mío lo he resaltado y me he mantenido al margen. Yo creo que las acciones son las que valen en mi vida, no las palabras, y mis acciones están con Morena. Me sumé desde el 2016, a finales, y no he dejado de luchar por Morena", expresó.

José Ramón recordó que cuando fue delegado de Bienestar en Tamaulipas mencionó también el tema de manera pública con mucho respeto, "en su momento cuando el Presidente me nombró él fue muy claro vas a trabajar a echarle ganas, busca al Gobernador y pues nunca me recibió, lo comenté, no de manera destructiva, únicamente de la manera en que lo hice, porque es muy importante trabajar de la mano con todos, aquí si no comprendemos que estamos para el pueblo, no estamos entendiendo nada".

Los dos integrantes de la fórmula morenista coincidieron que la campaña será un homenaje al senador y doctor Faustino López Vargas.

"Platicarles que esta campaña se la vamos a dedicar a honrar al doctor Faustino López Vargas, de quien tengo el honor que me acompañe como suplente su hija Paola López, vamos por el escaño", expresó el candidato.

Paola López dijo que asume con valentía y convicción el compromiso de retomar los trabajos de su padre como miembro fundador de Morena en Tamaulipas y como legislador en el Senado.

"Yo nací en la izquierda, estuve todo el tiempo acompañando a mi papá desde niña, soy politóloga de profesión y he estado en el movimiento toda la vida, estoy muy orgullosa de poder representar junto a mi compañero esta fórmula y esta campaña como ya lo mencionó él, poder dedicarla y hacerla en honor a mi padre", afirmó.

Después de la rueda de prensa José Ramón Gómez acudió a un evento que se realizó en un salón de un hotel de Ciudad Victoria y por la tarde continuaría el primer día de campaña en el municipio de Jaumave.