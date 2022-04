Candidata de Morena a alcaldía de Lerdo reta a Homero Martínez a publicar nómina

La maestra Tere González, candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia, conformada por Morena PT-PVEM-RSP, lanzó un reto al candidato de la alianza Va Por Lerdo, Homero Martínez Cabrera, quien también es alcalde con licencia y pidió al actual Ayuntamiento de Lerdo publicar la nómina.

Habló de que subieron un video en sus redes sociales donde está pidiendo que se aclare o que se haga pública la nómina del Municipio y considera que es muy importante que la gente esté enterada y lanzó un reto a su contrincante para que transparente en la nómina "sabemos que hay mucha corrupción, muchos aviadores y el dinero del pueblo es sagrado y hay que respetarlo", dijo.

Aseguró que más del 55% del presupuesto anual de Lerdo se fue a nómina y considera que lo anterior es preocupante porque reduce la inversión en el municipio.

Dijo que está decidida a que cuando llegue al Municipio va a trabajar con un presupuesto austero donde no haya derroches de dinero y que se aplique donde debe ser pero se dirigió a los trabajadores del Municipio en el sentido de que no van a llegar a correr a nadie y que los trabajadores de base se van a respetar "pero que sí van a salir los aviadores porque el dinero debe ser para inversión del municipio", declaró.

Comentó que como administración se deben transparentar los recursos y que todos los departamentos deben primero presentar su proyecto de trabajo y al final una rendición de cuentas y aseguró que no van a esconder nada y que trabajarán con honradez. "Vamos a trabajar diferente y no vamos a defraudar a la gente", prometió.

También comentó que ella como presidenta municipal se bajará el sueldo igual que en el caso de los directores y el Cabildo pero no en el caso de trabajadores de base.

También habló de las deficiencias del servicio de basura: "me enteré de que se autocompraron dos camiones que ya existían y los pusieron como que se los habían comprado nuevos. Eso es corrupción y tenemos que trabajar para que el servicio de la basura sea eficiente", abundó.

Otra cosa que mencionó fue que están dando todo el apoyo a las candidatas de Gómez Palacio.

"Estamos dando todo el apoyo a los de Gómez. Decirles que estamos con ellos unidos porque han tenido muchos ataques en lo que es quema de lonas y de su publicidad y aquí pues no estamos exentos de eso, también nos han robado la publicidad, nos han acosado y nosotros no nos enganchamos, no caemos en esas provocaciones", acotó.

Le acompañaron las candidatas a regidoras: Flora Leal, Lupita Herrera, y Georgina Solorio.