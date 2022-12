Canciones navideñas nuevas que no pueden faltar en tu playlist

Este fin de semana se celebran por fin la Noche Buena y la Navidad, dos de las fiestas más importantes en el mundo. Además de la comida y los regalos, no puede faltar la música, y aunque son varios los clásicos navideños que permanecen en las playlist, también año con año artistas y bandas de diferentes géneros lanzan nuevos temas.

Hay canciones tanto en español como inglés, tales como All I Want For Christmas de Mariah Carey o el tema de Luis Miguel, Santa Claus Llegó a la Ciudad, que se han quedado en el cariño del público, pero hoy te presentamos algunas canciones nuevas y otras no tanto, pero poco conocidas, para que sorprendas a tus invitados en estos festejos.

Holiday Rock- Neon Trees

Para los que son fans del rock, el grupo Neon Trees, conocidos por sus éxitos Everybody Talks y Animal, lanzaron apenas en diciembre del 2021 la canción Holiday Rock, canción que tiene todos los elementos para convertirse en un nuevo clásico de Navidad.

December Back 2 June- Alicia Keys

La cantante de soul y r&b lanzo este noviembre la canción December Back 2 June, que tiene todas las intenciones de sumarse a las canciones navideñas que cada año se vuelven tendencia.

Last Christmas- Backstreet Boys

Los clásicos de Navidad nunca están de sobra, por lo que esta nueva versión de Last Christmas, original de Wham!, ahora interpretada por los Backstreet Boys tiene que ser incluida en tu lista de reproducción.

Holidays- Meghan Trainor

La artista del momento, Meghan Trainor, quien ha dominado las listas de reproducción con su tema Made You Look, lanzó en 2021 si álbum navideño A Very Trainor Christmas (Deluxe) el cual incluye covers y temas originales; sin duda, el tema que más destaca es Holidays con Earth, Wind & Fire, el cuale estpa acompañado de un video musical bastante colorido.

Anitta- Amor Real

Para los que les gusta la música para bailar, la artista top del género urbano lanzó el tema Amor Real en 2020 para las fiestas navideñas. Y es que Anitta se ha caracterizado por hacer canciones hechas para la pista de baile como su éxito mundial, Envolver.

Jingle Bell Rock- Alessia Cara y Lindsay Lohan

Los clásicos no pasan de moda nunca, tal es el caso de Jingle Bell Rock, tema del que existen muchas versiones interpretadas en diversos géneros y por varios artistas, la más reciente en lanzar su propia versión es la canadiense Alessia Cara.

En tanto, Lindsay Lohan hizo lo propio, ya que grabó el tema para su película original de Netflix, Falling For Christmas.