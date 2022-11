Cáncer no le impide alcanzar sueños

El cáncer no es un obstáculo para alcanzar sus sueños. Tras recaer y permanecer cerca de dos meses (en dos períodos) internado por algunas complicaciones propias de su padecimiento, Luis Caldera abrió su propio negocio y recién lanzó una campaña para la recolección de juguetes para niños de bajos recursos y que como él, se enfrentan contra esta enfermedad y entregarlos previo a la Navidad.

A mediados de agosto de este 2022, Luis de 20 años de edad, ofreció por primera vez una entrevista a El Siglo de Torreón, en la que compartió su deseo de participar en una batalla de barberos que se realizaría en Gómez Palacio en el mes de septiembre, pero no pudo estar presente al encontrarse delicado de salud.

En esta entrevista contó que fue hace cuatro años que perdió su pierna derecha a causa del cáncer, el cual se niega a dejar su cuerpo. "De hecho el cáncer no se ha ido, me amputaron la pierna, me dijeron que amputándola se iba parar el cáncer, pero no fue así, corrió a los pulmones… tengo cuatro años en tratamiento, pero por cuestiones de la cirugía está pausado", comentó el joven barbero.

Y fue precisamente un problema en sus pulmones que lo obligó a ser intervenido en un par de ocasiones, en una de ellas, para retirar una parte afectada.

Pero Luis no se detiene. Durante su estadía en el Seguro Social, donde fue atendido, su cabeza no dejó de pensar en cómo alcanzar sus sueños, una vez que pudiera salir y retomar su vida.

"De hecho tengo dos semanas que salí, el martes pasado me quitaron una sonda, traigo los puntos de la sonda, pero ya estoy trabajando y todo".

De la mano con su hermana Ana Laura, abrieron su propia barbería en el Fraccionamiento del Bosque, en calle Bosque de León número 17 en Torreón.

"Ya lo traía en mente el proyecto y estando internado me llegó un dinero, y me dijo mi hermana es que ya quiero abrir y le dije, le podemos empezar a mover, ya tenemos todo el equipo y todo, ya tenemos la casa. Pedí un préstamo para poder acondicionarla y poder trabajar", comentó Luis.

Y fue también en cama, cuando pensó en ayudar a niños de bajos recursos y que también enfrentan el cáncer, a fin de ofrecerles un regalo en esta navidad.

Es entonces que pensó en su campaña de ofrecer un corte de cabello y otro servicio a cambio de un juguete con un valor mínimo de 100 pesos. La promoción se puede hacer válida en su barbería de lunes a sábado en un horario de 11:00 a 21:00 horas.

Aunque también ha pensado en acudir a otros lugares públicos para llevar su arte y a la vez, obtener los regalos para los pequeños, pero aún se encuentra afinando los detalles. Será en su página en Facebook Luis Fernando Caldera Rubio, en donde se den a conocer los detalles de sus actividades.

"Es algo que prometí estando ahí adentro y si no se hace ahorita, el tiempo no es seguro en esta vida, no sabemos cuánto vamos a estar y si me espero al otro año, no sabemos qué pueda pasar", dijo Luis.

Si bien Luis no ha pasado Navidades internado, sí se ha perdido de fechas importante como cumpleaños de sus seres queridos e incluso su competencia que tanto esperaba, no pudo participar al internarse una semana antes, entonces esa sensación ya la ha vivido, por lo que piensa en regalarle a esos pequeños en esta Navidad, un momento de felicidad.

El joven barbero manda un mensaje a quienes se encuentran en su lucha contra el cáncer: "no se dejen vencer, una doctora me dijo que el 50 por ciento es la actitud que se tiene, el cómo te comportas, y el otro 50 es la quimioterapia, con eso vas a tener mejores resultados".

Corte por juguete

Invita a donar:

* Lanza campaña de recolectar juguetes para esta Navidad.

* Recibirá juguetes con un valor mínimo de 100 pesos.

* A cambio hará un corte y otro servicio.

* Pretende hacer la entrega de los juguetes con ayuda de sus familiares.

* La entrega la realizará dos o tres días antes de Navidad a los niños necesitados y que se encuentren luchando contra el cáncer.