Cancelarán dos vueltas a la izquierda más en bulevar Revolución de Torreón

Las autoridades municipales de Torreón ya proyectan más cancelaciones de vueltas a la izquierda en el bulevar Revolución, será en próximas semanas cuando se trabaje en torno al crucero de Comonfort y posteriormente con el de Paseo de la Rosita, dos de los puntos de mayor conflicto vial cuando se llega el momento de tomar vueltas a la izquierda desde los carriles de alta velocidad.

Así lo informó el jefe de la oficina de Movilidad, Luis Morales, quien destacó que se cuenta con elementos de impacto técnico para ejecutar las clausuras de vueltas a la izquierda en ambos cruceros, de forma similar a como ha venido ocurriendo con otros cruceros más del mismo bulevar Revolución.

Señaló que en ambos casos se informará a los integrantes de la Comisión de Movilidad de Torreón, quienes finalmente deberán de otorgar su aprobación para que tales modificaciones puedan entrar en vigor vía Cabildo y que se acompañen de una estrategia informativa, así como de colaboración con otras áreas de la administración.

“Yo cumplí con una información que me solicitaron de pasar los 16 cruceros, de los cuales si no me equivoco nada más nos quedan dos, que tienen que obligar a la cancelación de la vuelta a la izquierda y en este caso les expuse (a regidores) los detalles de lo que es Revolución y Comonfort, obviamente yo creo que para la siguiente sesión (Comisión de Movilidad) ya tengo que estar preparando lo que es Revolución y Paseo de la Rosita, que sería el último crucero… Quieren poner como punto de acuerdo o hacer la moción, en la próxima sesión de Cabildo esta modificación, apenas ellos hagan eso nosotros ya podemos hacerlo”.

Dijo Morales que en cualquier caso la prioridad actualmente es atender las posibles afectaciones al tránsito vehicular que se están derivando de las obras del Sistema Vial 4 Caminos (SV4C), aunque se cuenta con personal suficiente para vigilar ambos aspectos y una vez que las autoridades determinen que deben de ejecutarse ya las cancelaciones de vuelta a la izquierda en esos cruceros faltantes del Revolución.

Adelantó que tales maniobras serán similares a las ya ejecutadas desde la zona de hospitales hasta la calle Múzquiz, para lo que se han dispuesto de rutas señalizadas que direccionan el tráfico en un circuito con vueltas a la derecha, esto para finalmente quedar de frente a la calle o calzada que se desea tomar, esto en lugar de esperar en una fila en pleno carril de circulación en alta velocidad, lo que actualmente genera caos y una mayor lentitud en los recorridos de ambos sentidos del bulevar Revolución.

Morales dijo que será en las próximas semanas cuando se den a conocer mayores detalles respecto a esas cancelaciones de vueltas, en tanto llamó a los conductores a seguir respetando las cancelaciones de vuelta a la izquierda que ya se han dispuesto desde meses atrás, especialmente en Colón, área de hospitales y en el primer cuadro.