'Cambios en Reforma son carentes de racionalidad', dice consejero local electoral

Los cambios propuestos en la reforma electoral son "carentes de diagnóstico y racionalidad, están inspirados en rencor e ignorancia", además de que no solo ponen en riesgo la organización de elecciones, sino la credibilidad de los futuros resultados electorales y hasta la estabilidad política del país.

El consejero local electoral, Matías Barajas Flor se pronunció así en contra de la iniciativa presidencial que está por aprobarse en el Senado, durante la sesión ordinaria del Consejo Local del INE que se llevó a cabo ayer martes.

Hizo un llamado al presidente del Senado, Alejandro Armenta y al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, así como a los legisladores de Coahuila, Verónica Martínez y Armando Guadiana para que examinen a fondo la propuesta y "reconozcan los valores humanos de los trabajadores miembros del servicio profesional de carrera, y todos los riesgos económicos" que van implícitos con dicha reforma.

Tras detallar todas las actividades que desarrolla la estructura de trabajadores del INE, el consejero electoral dijo que "al presidente no le interesa lo que acabo de explicar, pues su reforma contiene una pretensión grave de disolver o disminuir las 300 juntas ejecutivas del INE en todo el país, al referir que su trabajo no es necesario cuando no hay elecciones y que solamente van a ser contratados eventualmente cuando así suceda".

Y es que la iniciativa del presidente va por la eliminación completa de áreas importantes del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), bajo el argumento de que duplican funciones "y con el pretexto del dogma de austeridad, diciendo que habrá un falso ahorro de recursos que se otorgan al Instituto".

Durante su exposición, Barajas Flor señaló también que el plan B pone en riesgo y en un serio predicamento las reglas actuales, la credibilidad de las elecciones futuras y de todo el sistema electoral mexicano, por lo que hizo un llamado a los senadores a que actúen con responsabilidad antes de aprobar la iniciativa.

A diferencia de lo que ha ocurrido en años anteriores, cuando las reformas fueron solicitadas por partidos políticos mediante discusión y debates que significaron un avance democrático, la iniciativa actual ni siquiera se discutió y los diputados federales no se percataron del contenido, de manera que fue votado por simple afinidad de pensamiento con quien encabeza el poder Ejecutivo.