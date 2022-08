Callum Smith y Mathieu Bauderlique frente a frente en la Jeddah Super Dome

El excampeón Supermedio, Callum Smith, se enfrentará a Mathieu Bauderlique (21-1, 12 KO's) en una eliminatoria por el título de peso Semipesado del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés), mañana sábado 20 de agosto en la Jeddah Super Dome en Arabia Saudita, como parte de la cartelera de revancha Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk 2.

Callum, número 1 del WBC y el número 2 Bauderlique, buscarán convertirse en retador obligatorio del campeón de las 175 libras del WBC, Artur Beterbiev.

Smith solo ha peleado una vez en el peso Semicompleto, venciendo a Lenis Castillo por nocaut en el segundo asalto en septiembre pasado.

Bauderlique, nacido en Francia, ha tenido victorias destacadas sobre Doudou Ngumbu e Igor Mikhalkin, demostrando su calidad.

FOTO: ESPECIAL

Ambos peleadores estuvieron frente a frente en una conferencia de prensa, donde comentaron algunos aspectos del combate que sostendrán.

“Es un combate que debo ganar. Estoy en una división ocupada, una división repleta donde hay muchos peleadores esperando una oportunidad por el título mundial. Una derrota aquí me pone al final de la fila, y es una fila muy grande. Una victoria aquí me coloca al frente de la fila para pelear por el título mundial verde y oro del WBC. Ese es el objetivo. He estado allí antes en 168 y creo que soy lo suficientemente bueno para hacerlo en 175”, comentó Smith.

Por su parte Bauderlique, quien posee el título EBU, comentó: “Conozco la calidad de mi rival pero he realizado una gran preparación y un gran campo de entrenamiento. Es una oportunidad importante para mi carrera y este es un paso gigante para llegar a mi sueño de ser campeón mundial”.