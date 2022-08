CALIENTA MOTORES

a está en marcha la gran fiesta del automovilismo Off Road en la entidad, el Coahuila 1000 Desert Rally y con él, pilotos de diversas latitudes arriban a Coahuila, como es el caso de Francisco "Pancho" Name, quien viene desde la Ciudad de México, determinado a realizar un estupendo papel en la retadora competencia de 1000 kilómetros por el desierto coahuilense.

Con más de 25 años de trayectoria, el palmarés de Name incluye el Campeonato de Copilotos Novatos, dos Campeonatos Mexicanos de Rallies, 60 victorias en la categoría (24 absolutas) y el récord del piloto más joven en ganar un rally absoluto en México (tenía 20 años, 10 meses). El año anterior vino a competir en el Coahuila 1000 y aunque no logró el cetro, acumuló valiosa experiencia que pondrá en práctica en esta nueva edición, con el objetivo de salir triunfante, así lo ratificó en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

VIENE POR BUEN RESULTADO

"Estoy muy contento de regresar. El año pasado fue nuestra primera vez en el Rally Coahuila 1000, un evento que está creciendo mucho, del que los pilotos están escuchando y cada vez se animan más a venir. Realmente, el año pasado veníamos a conocer, a probar, competimos en nuestro Can - Am Maverick, en la categoría Stock, lo cual nos ayudó a comprender y aprender, por lo que ahora creo que estamos mucho más armados para buscar el resultado que queremos", afirmó.

Relató "Pancho" cómo fue que nació en él, un deseo por retar al desierto coahuilense e inmiscuirse en un nuevo reto de off - road, ya que en los años recientes, ha estado más insistente en la modalidad de rally: "yo había participado ya en la Baja 1000, ahí conocí a Patrick Reyes, que es promotor de Coahuila 1000, en una plática me invitó, yo ya había escuchado de la competencia por parte de otros pilotos. Platiqué entonces con Can - Am y ellos mismos dijeron que fuéramos por el reto, aunque no es el mismo formato que se maneja en Baja California, pero es un reto interesante, con todo tipo de condiciones, pasas por desierto totalmente plano, pasamos por montaña, por bosque, entonces te abre un panorama que no te imaginabas de Coahuila, es hasta ecológico y cultural", relató.

PREPARACIÓN

Aunque el mayor desgaste en el automovilismo se lo lleva una máquina de motor, la exigencia física para el piloto también es mayúscula, tal y como lo describió Name: "a veces nos preguntan ¿por qué el automovilismo es deporte, si es nada más sentarte y manejar? Pero precisamente, uno de los deportistas que más rápido se deshidratan es un piloto de carreras, traemos un traje de cinco capas anti fuego, la temperatura dentro de la cabina es de 45 grados, con tu cuerpo adentro de un traje de esas características y moviendo constantemente brazos y piernas, aunque puede no parecer muy atlético, el hacerlo de forma repetida durante horas, te desgasta. Ni qué decir del desgaste mental, estar preocupado porque incluso se te puede romper el vehículo y ahí quedas", describió.

"La competencia es además una prueba para las marcas. Con Motul estamos revisando el aceite, desde que se pone nuevo, hasta que termina la carrera, vemos cómo se comporta. Con Yokohama revisamos los neumáticos, desde que están nuevos, cómo fue su alineación, cómo se degradó, en qué tipo de superficie, todo eso, porque el automovilismo deportivo no es solamente a la hora de la carrera, sino que todas las marcas están revisando esos detalles, para proveer de mejoras a sus productos, para que tengan un mejor rendimiento en el uso diario, en coches de ciudad", agregó.

MANCUERNA

A lo largo de la competencia por el desierto coahuilense, "Pancho" Name tendrá una compañía de toda su confianza, con el objetivo de subirse al podio: "voy con Armando Zapata como copiloto. El año pasado corrí con Roberto Mendoza. Armando es mi copiloto de toda la vida, llevamos 18 años corriendo juntos, aunque es la primera vez que correremos una carrera de off road. La Baja 1000 la he corrido con Jorge Bernal, que es mi ingeniero y esta vez vino a prepararnos el auto. Ahora corremos juntos Armando y yo, es diferente la lectura del copiloto en un rally de velocidad, a este rally en el que nuestra guía es un GPS, pero encuentras obstáculos para los que debes estar bien preparado en un auto que alcanza hasta 140 kilómetros por hora".

Llegar a la META el próximo sábado, como primer lugar de su categoría, es el objetivo de "Pancho" Name, quien compartió los detalles de su participación: "vamos a correr en la categoría 29, que son los vehículos Can - Am Turbo, en la categoría Stock. Nuestro vehículo solamente trae el equipo de protección, diferente al coche que te venden en la agencia, por lo que nuestra intención es ponerlo a prueba y demostrar que en realidad hace una gran diferencia respecto a la competencia. Vamos con todo por ese primer lugar", sentenció.

VECES

ha ganado Francisco Name el Campeonato Mexicano de Rallies.