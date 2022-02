Caixinha no considera refuerzos, pues confía en sus jugadores

Previo al duelo de mañana contra los Rojinegros del Atlas, Pedro Caixinha, técnico de los Guerreros, habló sobre el complicado inicio de torneo que han tenido los albiverdes y el plantel que tiene para este semestre, el cual se ha visto mermado por lesiones y diferentes circunstancias.

Caixinha aceptó que con las bajas por múltiples situaciones como lesiones, ventas y demás circunstancias, cuenta con un plantel reducido, pero con mucho futbol, con juveniles que vienen empujando muy fuerte.

"Tenemos una plantilla corta, pero competitiva, no estamos ocupados en traer a alguien en la posición de Ayrton, es traer a alguien que no esté jugando, para que pueda jugar hasta la jornada 8 o 10, así que prefiero tenerla así", respondió en torno a la posibilidad de que llegue alguien en lugar del ecuatoriano, que se perdería todo el Clausura 2022.

Y es que además de la venta de Juan Otero, el técnico europeo reviró que todo lo que pasa en la institución no depende de la dirección técnica, sino de la estructura que tiene el club, en el modelo que maneja desde años atrás.

Recordó que con el colombiano contaba para jugar con él en el choque ante Necaxa, pero de último momento le avisaron que ya estaba casi negociado su traspaso a Coapa, por lo que no pudo utilizarlo y modificó minutos antes del silbatazo inicial.

"Fue por eso que empezamos en la búsqueda de alguien", refiriéndose a Harold Preciado, "con la posibilidad de jugar de 9 como referente, pero también por ambas bandas como lo hizo con la selección, por lo que nos quedamos muy claros en lo que tenemos".

Caixinha reveló que habló sobre ese tema con la directiva, por lo que si existe alguna posibilidad de alguien que haya terminado contrato en diciembre y está físicamente apto, lo tomarán en cuenta sin pensarlo tanto.

"La decisión técnica es que no, hay jóvenes que pueden tener más minutos, además del mismo Leo (Suárez), el propio Roni (Prieto), tenemos material, si hay gente en casa con ese potencial y capacidad, lo haremos", indicando a los juveniles.

También se le preguntó sobre la posibilidad de Giovani dos Santos, quien quedó desligado de las Águilas del América y ahora está registrado con el Tlaxcala de la Liga Expansión MX: "De acuerdo a la coherencia que manejo, no entraría, nadie me habló de él, no lo involucraría".

Por otra parte, indicó que Harold Preciado saldría a la banca mañana ante Atlas. "Debido a las ausencias y bajas que se tienen por lesión y otras circunstancias, estará dentro de los 21 convocados, será una de las opciones que tengamos en la banca".

Confesó que no ha tenido ningún tipo de contacto con el sudamericano, ya que estaba concentrado con su selección disputando encuentros importantes en la eliminatoria de la Conmebol y al no estar integrado a los Guerreros no quiso distraerlo de ninguna manera.

"Ahora está en los trámites que requiere para entrar a México. Este sábado temprano hará las pruebas médicas y después ya se integrará con nosotros", indicó el estratega lusitano.

Para Caixinha, Atlas es el favorito para el duelo de mañana en el estadio Jalisco.

"Atlas es el favorito, pero no nos impide tener el pensamiento de ganar. Es el campeón, además del tiempo de proceso que tienen, las dos victorias y un empate en el torneo", señaló de manera virtual, aunque advirtió: "pero nosotros preparados para seguir creciendo en el proceso, así como para ganar".

Añadió que no lo considera como un duelo fraternal, aunque cuando se está afuera se piensan esas cosas, como cuando juegan León y Pachuca, pero no lo consideró así, más allá de toparse con José Riestra, actual presidente de los académicos, con quien tiene una estrecha relación, cuando se conocieron hace más de 10 años en Escocia.

"Es una semana normal, la habitual en la preparación de un partido. Lo único diferente es enfrentarme a Pepe Riestra; lo saludaré como rival, ya lo hice alguna vez con Cruz Azul, donde por cierto empezamos con una buena racha sin perder, sumando más de 30 puntos".

En cuanto a lo anímico y emocional, el portugués vislumbra una mejoría de su equipo, pese a todavía no ganar en el torneo, por lo que la fecha FIFA la aprovechó para corregir algunas situaciones en las diferentes líneas.

"Cuando pierdes, quieres jugar muy pronto, al día siguiente incluso, es lo mejor en términos emocionales, para salir de la mala racha. Pero el parón nos vino bien, para reorganizar ideas, ya que se ha trabajado muy fuerte en esa dirección del proceso, donde tenemos las cosas muy claras de lo que queremos", expresó.

Reveló que los últimos tres días de entrenamientos en el TSM fueron como nunca, con mucha fluidez y naturalidad en la cancha, resaltando el compromiso de sus jugadores, ya que es muy importante por como están haciendo las cosas.

"Los veo muy bien en la última semana, a pesar de perder dos partidos seguidos, corregimos detalles que nos han costado en los juegos, así que es momento de salir adelante y de conseguir tres puntos. Es verdad que es en casa del campeón, que tienen más tiempo juntos en el proceso, pero vamos por el triunfo, los entrenamientos me han dado las garantías que vamos en la adecuada dirección".

Está consciente de que en diez días encararán la Liga de Campeones de la Concacaf, pero en su mentalidad, siempre van a encarar un partido a la vez, por lo que van paso a paso, olvidándose del pasado, ya que aprendieron y trabajaron ese proceso.

"Queremos alargar el momento del equipo en los partidos, ser determinantes en concentración", recordando que han sufrido al menos en tres ocasiones goles en saques de banda del rival, por lo que las considera desconcentraciones y deben enfocarse en eso.

Y es que ante los Rojinegros deben los Guerreros encontrar sobre el proceso su personalidad y carácter de lo que representa el club albiverde, ya que la institución siempre debe salir a ganar.

Sabe que una derrota ante el Atlas no está presupuestada, pero es uno de los tres resultados con los que pueden regresar de la capital de Jalisco. "La vida es colorida, hay que vivir equilibrio, no es solo blanco y negro. Por eso, si por alguna razón no se tiene resultado favorable el domingo, debemos seguir trabajando. Llegamos aquí para iniciar un proceso, es diferente a la primera vez, pero la dirección va en el proceso".

Será hasta la próxima semana cuando se conozca la verdadera magnitud de la lesión del ecuatoriano Ayrton Preciado, misma que se originó en el duelo eliminatorio mundialista en Lima ante Perú.

Y es que hasta el momento se tienen dos diagnósticos que no terminan de convencer a la directiva albiverde, por lo que buscan saber con certeza la magnitud de la lesión del volante ofensivo en su pierna izquierda. Se especula que hasta el miércoles se pudiera dar a conocer la verdadera información oficial acerca del tiempo de recuperación de Preciado.

