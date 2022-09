CAF resalta el 'esfuerzo' para reinventarse ante desafíos de Latinoamérica

El presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz-Granados, explicó este martes en entrevista con Efe la estrategia de la entidad para focalizar su cartera de créditos y proyectos y hacer frente a los nuevos desafíos a los que se enfrenta la región.

“Es un gran esfuerzo el que tenemos que hacer en adelante como banco y con nuestros clientes y socios, con los países, darle la vuelta a la cartera y focalizarla en temas que son mucho más urgentes”, explicó Díaz-Granados desde Nueva York en un foro de diálogo organizado en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Los miembros de CAF autorizaron este año un incremento patrimonial que les permitirá doblar el tamaño del banco de aquí a 2030 y con ello las ayudas a la región: “Pasaríamos de 14 mil millones de aprobaciones de este año a 28 mil en 2030”, explicó el presidente de CAF.

MEJORAS EN EDUCACIÓN

Para el colombiano, muchos indicadores en Latinoamérica necesitan mejora, como la salud y la educación: “La educación en particular es uno de los (temas) más delicados. Antes de pandemia, cuatro de cada diez niños no iban a la escuela, ahora son 6 de cada 10 los que no van”, explicó.

“América Latina fue la región que tuvo más tiempo encerrados a los niños y los jóvenes durante la pandemia, y aunque hay unos desarrollos y avances importantes en calidad de la educación en algunas ciudades, en su conjunto se muestra un retroceso en educación”, siguió Díaz Granados.

GESTIÓN DEL AGUA Y ALIMENTOS

Para el presidente del banco multilateral, América Latina “es una de las regiones del mundo que más agua tiene pero es la que menos sabe utilizarla, para riego, energía o consumo humano”.

“Tenemos países con unas tasas muy altas de ausencia de saneamiento básico y el manejo de las aguas residuales”, dijo.

Otro de los asuntos que más preocupan a Díaz-Granados es la inseguridad alimentaria en la región: “El COVID-19 y el conflicto en Ucrania nos puso en una situación que nos deja como una las regiones con más inseguridad alimentaria del mundo”, explicó.

“Desde que estoy en el cargo he tenido dos reuniones en Roma con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y con el programa Mundial de Alimentos para ver que más podemos hacer para ayudar en este aspecto a América Latina y el Caribe”, expresó Sergio Díaz-Granados.

“En el último año para luchar contra la inseguridad alimentaria hemos ayudado autorizando operaciones en Ecuador, Argentina, Panamá, en la frontera entre Colombia y Venezuela y en otros países de la región, pero no es suficiente”, recalcó.