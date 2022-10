'Caen rebien', Margarita 'La Diosa de la cumbia', elogian a los Chicos de Barrio

El pasado domingo, Margarita "la Diosa de la cumbia", dejó MasterChef Celebrity, pero lejos de estar triste se siente feliz por todo lo que aprendió y los amigos que hizo. La colombiana charló con El Siglo de Torreón de su salida de "La cocina más famosa de México" y además le echó flores a los Chicos de Barrio

¿Cómo estás?

Muy contenta de saludar a toda la Comarca Lagunera.

Hace tiempo que no vienes…

Pues es que si no me llaman cómo voy. Hace falta volver a La Laguna.

Saliste de MasterChef, pero, sin duda, ha sido una experiencia muy buena para ti, ¿No es así?

Fue algo muy bonito haber estado en ese programa. Me mostré tal y como soy, quería que la gente supiera que a veces a las diosas se nos sale el demonio.

Un error al cocinar un huachinango te costó irte del programa, ¿De qué manera lo has asimilado?

Cuando uno tiene miedo a algo las cosas suceden, por eso le digo a la gente que no le tenga miedo a nada. Yo tenía miedo de que salieran espinas en el huachinango, y miren, sí salieron.

Hiciste muy buenos amigos en la "Cocina más famosa de México", entre ellos, Ernesto D´Alessio.

Amo a Ernesto. Lástima que lo sacaron tan rápido, no debieron, pero pues, en MasterChef cometes un error y te vas.

Previo a tu entrada a MasterChef Celebrity, ¿Sabías cocinar?

Siempre he cocinado, toda mi vida. Soy mamá, papá, proveedora, ama de casa. Claro que cocino, lo que pasa es que MasterChef me agarro en un momento en el que yo dije "ya no quiero cocinar", pero este programa hace que uno vuelvo a tomar el gustito de hacer platillos. Aprendí a hacer bastantes cosas, nunca había fileteado un pescado y ahora ya sé cómo elaborarlo.

De toda la gastronomía mexicana, ¿Qué te gusta preparar?

Mole, pipián, enchiladas, enfrijoladas. Ojalá me hubiera tocado hacer alguno de estos platillos en MasterChef Celebrity.

Con todo y que en muchas ocasiones te daban mandil negro, la gente te demostró su apoyo en todo momento.

El público ha estado conmigo siempre. Me ponían comentarios muy hermosos en mi redes sociales. Estoy muy contenta de haber estado ahí y la verdad es que volvería a entrar.

¿Qué sabor te deja MasterChef?

Aprendí a apreciar un poco más cuando voy a comer a la calle porque ya me di cuenta de que hacer un platillo no es tan fácil.

Por otro lado, has vuelto a la música con todo, luego de tanto encierro por la pandemia de COVID-19.

Estoy feliz. La música es para lo que nací y para lo que he vivido. Espero muy pronto ir a Torreón, allá son tan bailadores de cumbia, que en verdad ya es justo y necesario que yo vuelva a sus tierras.

Efectivamente, además en La Laguna hay grandes exponentes como Tropicalísimo Apache, Chicos de Barrio o Los Capi, entre otros.

Los Chicos de Barrio me caen 'rebien', cantan bien lindo.

Siempre te hemos visto llena de energía, ¿Cómo lograste sobrellevar la contingencia sanitaria, pues tuviste que quedarte en casa bastante tiempo, al igual que muchas personas?

Con meditación, introspección. Tuve la oportunidad de conocerme, entenderme. Aprendí a estar sola y entendí que estar sola es bonito también.

¿Viene algo nuevo en la música?

Claso que sí. Mis hijos y yo estamos preparando un gran disco. Va a cantar mi hija, mi hijo y yo. Es bonito compartir con los hijos las pasiones que uno tiene.