Caen 2 fiscales por caso de Debanhi Escobar

Por deficiencias en el proceso de búsqueda e investigación sobre la desaparición de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, el fiscal general de Justicia de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, removió de sus cargos a Rodolfo Salinas, fiscal especializado en desapariciones, y a Javier Caballero, fiscal especializado en antisecuestro.

El funcionario advirtió que se procederá contra cualquier otro funcionario que haya sido omiso o incurriera en errores que repercutan en la investigación.

En conferencia de prensa, acompañado por el vicefiscal, Luis Enrique Orozco, y el padre de Debanhi, Mario Escobar, anunció que la fiscal especializada en feminicidios, Griselda Núñez, fungirá como vocera para este caso.

Joven se encontraba con vida en inmediaciones del Motel Nueva Castilla

El fiscal precisó que se iniciarán carpetas de investigación contra empleados y dueños del motel Nueva Castilla, porque falsamente dijeron que el establecimiento no tenía cámaras de grabación, solo de monitoreo.

Además, señaló que en el caso de Debanhi no se descarta ninguna línea de investigación, entre las que están la posible participación del crimen organizado o trata de personas.

En cuanto a los videos que entregó el motel, el fiscal y el vicefiscal admitieron que no se observa que Debanhi haya caído a la cisterna, solo se le ve cuando camina dentro del terreno, rodea el restaurante y después camina en forma paralela a la barda que protege la propiedad por la acera que está junto a la carretera a Nuevo Laredo.

Aún no tiene designados a los nuevos fiscales que ocuparán los cargos

El fiscal comentó que el chofer que presuntamente abandonó a Debanhi ha sido entrevistado dos veces y, si es necesario, será llamado a declarar nuevamente ahora que la carpeta de siete tomos la tiene la Fiscalía Especializada en Feminicidios.

Durante la conferencia, el coordinador del Servicio Médico Forense, Eduardo Villagómez Jaso, habló sobre la autopsia y afirmó que la joven falleció por contusión profunda de cráneo. "Si la causa de la muerte fue contusión profunda de cráneo, ¿esto indicaría que cuando el cuerpo de Debanhi cae a la cisterna ya iba sin vida?", se le cuestionó, a lo que Eduardo Villagómez respondió: "Bueno, la causa precisa de la muerte [es contusión profunda], (...) por el lugar y lo que encontramos, la muchacha cayó todavía viva, este… y tuvo todavía posibilidad de reaccionar".

Joven hallada muerta en una cisterna en desuso

"¿Tenía agua en los pulmones?", se preguntó.

"No, no, no", respondió.

"¿Cómo es posible esto?, que si cayó viva no se ahogara...".

"Porque se paró; (...) la cantidad de agua en la cisterna [medía] 90 centímetros".

Agregó que hay muchas hipótesis que tendrán que ir cerrando con la prueba científica; "no podemos descartar nada".