'Cada semana hay un escándalo', dice Shamir Fernández sobre el PRI

El diputado federal por Coahuila, Shamir Fernández, se lanzó este sábado en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del que afirmó que cada semana tiene algún escándalo a nivel nacional, estatal o regional, especialmente por la figura polémica del líder nacional de ese instituto político, Alejandro Moreno.

Fernández, quien precisamente renunció al PRI en agosto pasado para unirse al grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, habló también respecto al trato que ha recibido de los legisladores morenistas y de quienes conforman el oficialismo en el país, destacó que en adelante podrá impulsar las reformas necesarias para favorecer a Coahuila, con la garantía de que existe una cercanía y amistad con quienes podrán favorecer sus gestiones.

-¿Qué sintió al votar por primera vez con el grupo parlamentario de Morena?

"La verdad me recibieron muy bien, ustedes vieron que en la parlamentaria tanto Nacho Mier, como con el secretario (de Gobernación) Adán Augusto (López) tuve un excelente recibimiento, creo que eso me va a fortalecer porque lo que necesitamos buscar aquí en La Laguna, en Coahuila, es bajar recursos, es buscar la manera en cómo gestionamos cosas y cómo realmente damos resultados a la gente que menos tiene y que más necesita, me va a tocar autorizar el presupuesto para adultos mayores, que se va a buscar que se incremente en este caso, pero así en todos los demás programas que están pendientes".

El diputado Fernández además se refirió al tema del proyecto Agua Saludable para La Laguna, dijo que "tenemos que avanzar todos de la mano, en este caso para mí va a ser más fácil tocar la puerta con un amigo y decirle, 'sabes, necesito resolver el problema de Agua Saludable', que todos intervengamos, por eso parte del cambio es ver cómo todos ayudamos más a la gente de Torreón... Es un programa de 14 mil millones de pesos, no lo dejemos ir, aprovechemos todo, absolutamente todo y también vamos a buscar que las empresas que ganen (licitaciones) pues que también sean de La Laguna, que ganen dinero".

Cuestionado respecto a las críticas que recibió por renunciar al PRI y unirse al grupo parlamentario de Morena, Fernández destacó que su determinación la tomó pensando en "ayudar a la gente", además de no seguir apoyando a una dirigencia del PRI con la que resultó con diferencias diversas.

"Es para ayudar a la gente, yo siempre lo he hecho y seguiré ayudando... La ventaja primero es que tengo la posibilidad de tener más gestiones, de resolver más problemas, de ayudar realmente a La Laguna, el tema de Agua Saludable, que no hay agua y buscar cómo ayudamos, el tema ahorita y en este momento, pues caray, vas por muchas colonias y el drenaje sale por la casa, se inunda muy fuerte y tenemos que ver cómo resolvemos, pero decirles que lo hice consciente y lo hice con la intención de mejorar nuestro estado, de mejorar a nuestro municipio y de mejorar a La Laguna".

-Oiga, pero lo tachan de traidor en el PRI...

"A ver, quiero aclarar esto, yo de frente renuncié, yo creo que los traidores son los que trabajan por abajo del agua y están con dos o tres partidos al mismo tiempo, yo dije las cosas de frente, me voy porque no estoy de acuerdo en cómo la dirigencia nacional está haciendo cosas que no están adecuadas y caray, ustedes lo ven, cada semana hay un escándalo, entonces lo que yo hice fue muy consciente y muy congruente con mis principios", sentenció el legislador coahuilense.