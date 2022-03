Cabildo de Lerdo desconoce tarifas por grúa y corralón

El Ayuntamiento de Lerdo permite a un particular, que brinda el servicio de las grúas y corralón, establecer sus tarifas por arrastre y corralón sin ningún tipo de intervención, por lo que los ciudadanos quedan a la expectativa del costo que deberán cubrir.

Las tarifas son desconocidas por el Cabildo, pues dicho contrato aparentemente no se ventila ante sus integrantes. La no intervención en ese sentido del Ayuntamiento deja a los ciudadanos a merced de la empresa que, además, se desconoce por qué presta ella el servicio ya que se trató de un contrato directo.

El contrato fue a titulo gratuito y lo anterior permite que un ingreso que podría obtener el Ayuntamiento se vaya directamente a un particular, evitando también que estos recursos que pagan los ciudadanos por grúa y corralón sean objeto de alguna auditoría o revisión de la contraloría municipal o estatal y de la propia Comisión de Hacienda del Cabildo.

Únicamente en un operativo la empresa que representa Martín Quiñones Rodríguez se llevó en un solo viaje de grúa, según se expuso en la última sesión de Cabildo, 100 mil pesos de 40 motocicletas que se llevó en la misma unidad, pues el costo del arrastre y corralón era de 2 mil 700 pesos.

REVISIÓN DE DOCUMENTOS

En el operativo Cero Tolerancia, que fue suspendido desde el pasado 26 de febrero, como suele realizarse en tiempos electorales reanudándose una vez pasan las elecciones, por ejemplo, se realiza la revisión a los conductores de vehículos para que porten la documentación vigente como licencia de conducir, tarjeta de circulación y placas, específicamente para los autos de origen extranjero, se pide el seguro de daños a terceros. Se revisa si se porta el cinturón de seguridad y si son respetados los límites de velocidad. También detectan a los motociclistas que circulan a alta velocidad, sin casco, ya sea ellos o sus acompañantes.

De inicio, el reglamento de Tránsito y Vialidad y Movilidad Urbana prohíbe la revisión de documentos a conductores por parte de tránsitos excepto cuando hay operativo.

El Artículo 137 indica: "Queda prohibido a los oficiales de tránsito detener un vehículo con el único objeto de revisar los documentos del mismo o del conductor, si este no ha incurrido en una violación flagrante a este reglamento, con excepción de los siguientes casos: Cuando se implementen operativos por parte de las autoridades competentes sobre seguridad vial o revisión de documentos".

USO DE GRÚAS

Pero además se mandan los vehículos y motocicletas en grúa cuando no debería ser de acuerdo al mismo reglamento de Tránsito que indica que si el conductor puede manejar debe llevarlo al depósito el mismo y no mediante la grúa.

De acuerdo con el Artículo 138: "Solo podrá retirarse de la vía pública el vehículo de que se trate para remitirlo al depósito correspondiente mediante el servicio de grúa, cuando no esté presente el conductor, o bien, no quiera o no pueda remover el vehículo. En caso de que esté presente el conductor y remueva su vehículo del lugar prohibido, solo se levantará la infracción que proceda. Si el conductor llegara después de que se despachó la grúa y antes de que ésta se retire, éste deberá liquidar el servicio de no arrastre para evitar el retiro del vehículo. Una vez remitido el vehículo al lote oficial correspondiente, los Oficiales de Tránsito supervisarán la elaboración del inventario del vehículo en el que se especifique el estado físico del mismo y objetos de valor visibles, informando de inmediato a sus superiores".

