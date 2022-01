Buscaremos pagar deuda a corto plazo en primer trimestre: MARS

La administración estatal de Coahuila buscará pagar durante el primer trimestre de 2022 la deuda a corto plazo, fue lo que manifestó Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del estado de Coahuila.

Lo anterior lo dio a conocer tras preguntarle sobre la situación que guarda la deuda de Coahuila, considerando que actualmente suman más de 38 mil millones de pesos, entre deuda a largo plazo y a corto plazo, de los cuales mil 800 millones de pesos corresponden al último rubro.

"Primero, no he pedido un solo peso a largo plazo, es la parte de deuda que tiene la entidad; existe una renegociación que fue exitosa y fue catalogada como una de las negociaciones que se dieron en tiempo y forma para tener un adecuado modelo financiero. Pero mi gobierno no ha pedido ni un solo peso a largo plazo", dijo Riquelme Solís.

Estableció que el flujo necesario que requieren para operar, como cualquier administración estatal, acabará durante el presente año 2022, pues indicó que ya no tendría opción ni siquiera de préstamos a corto plazo por la Ley de Disciplina Financiera.

Y es que señaló que estos préstamos se han hecho mientras su gobierno necesite flujo para poder operar, ya que los tres primeros meses es cuando más captación de recursos tiene, pero posteriormente el flujo va muy lento y el estado tiene que continuar con la operación.

Riquelme Solís precisó que el último préstamo que se solicitó fue lo que dio a conocer el secretario de Finanzas, que se utilizó para el pago de aguinaldos y el apoyo a la Universidad Autónoma de Coahuila, pues señaló que no se obtuvo apoyo de la Federación para lo mismo.

"Mucho de ellos vamos a intentar pagarlo de enero a marzo, que es cuando más recursos tenemos, porque la Ley de Disciplina Financiera no me va a permitir tener un préstamos más allá de 2023 y entonces tendré que ser muy cuidadoso para poder mantener los flujos", indicó el Gobernador del Estado de Coahuila.