Buscan recuperar militancia panista en Durango

Con el objetivo de incrementar el número de militantes del Partido Acción Nacional (PAN) en Durango, que tan solo en La Laguna perdió más del 50 por ciento en los últimos años, Gerardo Galaviz Martínez manifestó su deseo de presidir el Comité Directivo Estatal.

En su visita por la región, el candidato comentó que al momento se cuenta con una militancia de 430 panistas en la región Lagunera, cifra que hasta hace unos años alcanzaba los 1,060.

Acompañado por liderazgos de Mapimí, Tlahualilo, Lerdo y del propio Gómez Palacio, el aspirante a la dirigencia estatal manifestó su deseo de participar en la contienda interna.

"Estoy abiertamente ya como lo marca la convocatoria para que su servidor pueda conducir los destinos en un futuro inmediato del Comité Directivo Estatal. Estamos buscando recuperar nuestro partido, hacer crecer la militancia dentro de nuestro partido y estamos buscando tener un partido fuerte, que tenga mucha participación en La Laguna", comentó.

Reconoció que aquellos que abandonaron el partido en su momento fue por falta de atención, por descobijo y por las malas decisiones que se dieron de manera central, "hay que escuchar a la militancia en La Laguna y en todo el estado... tenemos que ir por toda esa gente, se ha ido gente muy importante", explicó.

Tras la serie de señalamientos en contra de la pasada Administración Estatal encabezada por el gobernador panista José Rosas Aispuro por los problemas financieros que se heredaron a la actual gestión, dijo que "el partido la verdad ha quedado debilitado, hay mucha gente decepcionada… sí, no estoy acusando directamente a nadie".

Fue claro en decir que de acuerdo con sus estatutos no se protegerá a nadie. "No vamos nosotros a proteger a nadie que haya cometido algún delito, pero eso sí: primero se le tiene que comprobar a las personas que se les acusa si hay un delito comprobado, no vamos a meter las manos por nadie", recalcó el candidato a la dirigencia estatal.