Buscan ley para proteger a inquilinos de desalojos en Nueva York

Cientos de miles de hogares en todo el estado de Nueva York deben alquileres como resultado de la pandemia de COVID-19, y se enfrentan al desalojo cuando las protecciones expiren este día.

Una vez terminada la moratoria los caseros podrán llevar de nuevo a los inquilinos con deudas a la corte para ser desalojados.

Ayer, legisladores de la ciudad de Nueva York, en su afán por proteger a los inquilinos, estaban presionando para que se aprobara antes del sábado la llamada legislación de desalojo por "buena causa".

El proyecto de ley estatal de desalojos por causa justificada daría a los inquilinos el derecho a la renovación del contrato en la mayoría de los casos, limitaría los aumentos de alquiler de los inquilinos existentes y evitaría que los propietarios desalojaran a un inquilino sin una orden de un juez, incluso si su contrato ha expirado o nunca tuvo un contrato, según destacó la cadena Univisión.

Se habla de que solo en la ciudad habría más de doscientos mil inquilinos con problemas para pagar la renta, muchos de ellos con deudas de miles de dólares en rentas atrasadas y que serían sujetos de acciones de desalojo.

Tras ello, grupos activistas marcharon hasta la oficina de la gobernadora Kathy Hochul este viernes para exigir protecciones.

La marcha partió de la Biblioteca Pública de Nueva York hasta la oficina en Manhattan de la gobernadora.

La protesta fue organizada por New Settlement, Community Action for Safe Apartments y Housing Justice for All.

Se reportaron al menos ocho personas detenidas por desobediencia civil al cortar el tráfico temporalmente en la tercera avenida.