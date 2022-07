Buscan homologar medidas sanitarias en la Zona Metropolitana de La Laguna

Ante el aumento de nuevos contagios de COVID-19, el secretario de salud de Durango, Sergio González Romero, buscará un acercamiento con su homólogo de Coahuila, Roberto Bernal, para tratar de igualar las medidas sanitarias en la Zona Metropolitana de La Laguna (ZML).

Ayer, la ZML alcanzó los 2 mil 024 casos activos de COVID-19, que son todas aquellas personas positivas al virus con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días y que en este momento pueden contagiar a otras.

Torreón encabeza la incidencia con mil 295 casos activos, seguido de Gómez Palacio con 412, Matamoros con 96, San Pedro de las Colonias con 95, Francisco I. Madero con 88, Lerdo con 32, Viesca con 5 y Tlahualilo con 1.

Por el lado de Coahuila, Torreón es el municipio con más casos activos de COVID y por Durango, Gómez Palacio ocupa el segundo lugar, le antecede la capital.

El 30 de junio, las Secretarías de Salud de los estados de Coahuila y Durango informaron de 386 nuevos contagios de COVID-19 en la Zona Metropolitana de La Laguna, de los cuales 237 fueron notificados en Torreón, 84 en Gómez Palacio, 37 en San Pedro de las Colonias, 13 en Francisco I. Madero, 8 en Matamoros y 7 en Lerdo.

EN DURANGO

En su visita a La Laguna, González Romero expuso la situación que prevalece en el estado de Durango en términos de nuevos contagios, casos activos e índice de positividad, que se ubica en un 55.4%.

En la semana epidemiológica No. 25, que coincide con la quinta ola de contagios en México, detalló que ya se rebasaron los 200 casos diarios con resultados positivos de COVID-19, por lo que se considera "un foco rojo, porque se puede venir el problema más serio".

Por lo anterior, destacó la importancia de que la población continúe atendiendo el uso del cubrebocas, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos, entre otras medidas.

"Es de alarma porque este problema no es de una, dos, tres autoridades, es un problema social que no se ha entendido, en muchos estados hasta se quitó el cubrebocas, se confiaron, vienen las fiestas... nosotros no, nosotros a través de la Secretaría General de Gobierno, hemos sido muy enfáticos en cómo llevar las medidas sanitarias para evitar los contagios, que a veces es inevitable, pero tenemos que hacer como sociedad algo para que no se nos muera más gente",

REUNIÓN

González Romero aclaró que cada entidad federativa es independiente y que se toman las medidas sanitarias que creen que les puedan funcionar. No obstante, mencionó que "ante el incremento de casos, nos vamos a reunir otra vez con el doctor Bernal para ver qué consenso hay, porque pues esto es una ciudad prácticamente, desde Lerdo hasta San Pedro, donde pasa una cosa, pasa en el otro lugar, y sí tomar medidas que sean similares, de nada sirve tomar una medida unilateral cuando afecta a todos.

Por eso vamos a dialogar, con datos científicos y con resultados en la mano para ver qué es lo que conviene o no, en salud más vale exagerar, porque ya cuando pasan las cosas y por confiados, la vida no tiene precio", comentó.

Ya en noviembre de 2020, la Mesa de Salud de La Laguna había señalado la necesidad de homologar las medidas entre ambos estados, con el propósito de atender la pandemia desde una visión metropolitana. Nunca se atendió y Coahuila y Durango tomaron sus propias medidas.

En ese año, aún no había vacunas contra la COVID-19 y el registro de fallecimientos y de hospitalizaciones fue elevado en La Laguna. Ahora, gracias a los biológicos no se ha incrementado la ocupación hospitalaria ni las víctimas mortales.