Buscan ampliar plazo de regularización de autos

En el Congreso del Estado se presentó un punto de acuerdo para solicitarle al Gobierno Federal que analice la posibilidad de ampliar el plazo para la regularización de vehículos de procedencia extranjera.

El diputado local Fernando Rocha Amaro detalló que en Durango hay un padrón de más de 100 mil automóviles americanos y, a la fecha, solamente el 18 por ciento se han legalizado en los últimos cuatro meses; cuando los contribuyentes son los más interesados y quieren legalizar sus automóviles, pero hay malas prácticas en las citas que no permiten avanzar en este proceso de regularización.

"Lamentablemente en Durango no hay citas desde hace dos meses, por eso no se ha legalizado la mayor parte de vehículos, porque la plataforma está saturada y se cae el sistema; simplemente no hay citas porque no hay módulos en Durango, porque no hay presupuesto para pagarle a más personal y comprar el equipo necesario", señaló.

Por ello, consideró necesario que el Congreso del Estado sea portavoz de los ciudadanos ante el Gobierno Federal para que se otorgue una prórroga para legalizar automóviles de procedencia extranjera y se abra la plataforma de citas para que los contribuyentes no batallen en acceder a la referida cita, o lo dejen abierto en la Secretaría de Seguridad Pública para que realicen su trámite directo sin cita.

En este sentido, comentó que los ciudadanos propietarios de algún vehículo de procedencia extranjera quieren pagar los dos mil 500 pesos que se establecieron como pago de regularización de vehículos de procedencia extranjera.

"En Durango tenemos 21 años que no había legalizaciones o regularizaciones de automóviles, teníamos cuatro sexenios sin regularizar automóviles, ante estas circunstancias quedarán más del 80 por ciento de vehículos americanos sin regularizar y Durango continuará siendo un estado de autos 'chocolate'", puntualizó.