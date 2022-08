Buscan agilizar rescate de mineros

Para agilizar el rescate de los trabajadores atrapados en una mina inundada en el municipio de Sabinas, la Guardia Nacional (GN) reforzó el Plan de Asistencia a la Sociedad en Casos de Emergencia (Plan GN-A).

En ese sentido, los guardias nacionales se sumaron a las tareas de desazolve con la colocación de mangueras para extraer agua de los pozos profundos, a fin de bajar el nivel de la inundación.

Lo anterior en coordinación con autoridades federales y locales, integrantes de la institución mantienen operativos de seguridad perimetral en las inmediaciones de la mina ubicada en la comunidad Las Agujitas.

Asimismo, facilita el acceso de los equipos de emergencia de los tres órdenes de gobierno, como bomberos, personal de Protección Civil y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por tal motivo, guardias nacionales permanecerán en la zona el tiempo que sea necesario, para apoyar en las labores de rescate de los trabajadores mineros.

INCREMENTA CAPACIDAD PARA EXTRAER AGUA DE MINA

Autoridades de los tres órdenes de gobierno siguen las labores para incrementar la capacidad de extracción de agua en la mina donde están atrapados los mineros.

Cabe mencionar que en todo momento han apoyado a los familiares de los afectados y brindan información oportuna sobre los avances en los trabajos de rescate, explicó Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila.

El día de ayer, realizó un recorrido por la zona del accidente y dio a conocer que se hace todo lo técnicamente posible para tapar la parte de la filtración de agua hacia el interior, por lo que han reforzado los trabajos para rescatar a los trabajadores.

"Lo más importante es el rescate de los mineros. Todos los días hay una reunión muy temprano entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para la toma de decisiones e implementación de las acciones a seguir", dijo Riquelme.

Explicó también que en estos momentos se trabaja para bajar el volumen de agua al interior de la mina y así aplicar otras estrategias de rescate como el ingreso de buzos y barrenar otras áreas de la zona para agilizar los trabajos.

También se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya realiza las diligencias necesarias para abrir las carpetas de investigación para deslindad responsabilidades.

Ayer por la tarde se logró duplicar la capacidad extractiva de agua y hasta el último corte se informó que se bombeó más de 11 mil metros cúbicos de agua por día, según los pronósticos de los ingenieros encargados de los trabajos.

Los equipos de rescate están integrados por elementos del Ejército Mexicano y personal especializado del Gobierno federal y de Coahuila, Protección Civil, empresas mineras de la región y voluntarios.

En todo momento se ha dicho que la prioridad es el rescate de los mineros atrapados y el bienestar y seguridad de las familias, por lo que no se detendrán las acciones hasta lograrlo.

Finalmente se dijo que más de 200 servidores públicos trabajan por turnos para cubrir las 24 horas del día con atención médica especializada, psicológica, alimentaria, de servicios, acompañamiento y apoyo para resolver las necesidades básicas del voluntariado y familias.

SE DESMARCA EXALCALDE DE SABINAS

A través de un video que subió a su página de Facebook, Regulo Zapata Jaime, ex alcalde de Sabinas, se desmarcó del accidente registrado en un pozo de Villa Agujita, pues manifestó que se le está involucrando en dicho incidente y reconoció en trabaja en un desarrollo minero como asesor, asegurando no tener ninguna concesión, ni una mina a su nombre.

"Soy Regulo Zapata Jaime, por única vez voy a hablar de este tema. Se me está involucrando seriamente en lo que ha pasado en Agujita, en un pozo donde se inundó y hay gente atrapada, compañeros que, yo creo que la prioridad número uno es ahorita rescatarlos y dejar a las autoridades que investiguen y que hagan su trabajo", es como inicia el citado video.

Para luego referir que, así como están hablando, creen que él es responsable, manifestó que se haga lo que se tenga que hacer para poder resolver este problema.

El ex alcalde de Sabinas puntualizó que trabaja en un complejo minero que se localiza entre 15 a 20 kilómetros de donde ocurrió el accidente y detalló que su actividad es como asesor en el tema laboral ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en la compra y venta de carbón; además de reconocer que su hijo tiene un desarrollo minero y especificó que se trata de una procesadora de carbón que se localiza en el municipio de San Juan de sabinas.

"Yo les digo que sí, conozco a todo mundo. Les he comprado carbón, les he vendido carbón. Nosotros estamos conscientes de que, lo primero que tenemos que resolver es el rescate de los compañeros mineros que están en ese pocito; para poder nosotros seguir", manifestó en el mencionado video.

Recordó que es la región carbonífera, saber los riesgos que implica estar en esta región, el trabajo que se desarrolla dentro de las minas.

"Es la única vez que voy a hablar de este tema. Se los digo y se los repito, no tengo ninguna concesión, no tengo ninguna mina a mi nombre, solamente soy un trabajador más en un desarrollo minero", es como concluye el video de casi dos minutos.

NIEGA GUADIANA VÍNCULOS CON MINA

A través de un comunicado, el Senador, Armando Guadiana Tijerina, negó tener vínculo alguno con la mina accidentada en el municipio de Sabinas, situación que se ha difundido en medios de comunicación nacionales.

De acuerdo con el documento, Guadiana Tijerina reiteró que son mentiras las publicaciones que difundieron, por lo que negó categóricamente ser el dueño, o que sus familiares estén involucrados con la mina ubicada en Agujita, Municipio de Sabinas, Coahuila.

"Es importante resaltar que, ante esta gran tragedia que hiere a toda la comunidad de la Región Carbonífera un servidor, mi hermano José Luis y diversas Empresas Mineras de la zona, hemos estado colaborando en las reuniones técnicas con los tres órdenes de gobierno; asimismo, hemos puesto a disposición equipo de trabajo y personal para agilizar el rescate de los mineros", según manifiesto en el mismo.

Añadió que siempre he sido garante de la libertad de expresión, además de ser un hombre congruente, transparente y jamás se ha ocultado ante los medios de comunicación, ya que siempre he dado la cara y hoy no es la excepción.

"Les pido a todos los medios nacionales, así como a las y los reporteros que difundan información verídica, que trabajen con ética y verdad, y que fundamenten sus investigaciones pues hoy es tiempo de ayudar a la comunidad de Sabinas ya que estoy convencido que con la suma de todos los esfuerzos, tendremos buenas noticias", puntualizó tras concluir el comunicado.