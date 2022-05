Buscamos a un amigo y compañero: representantes de empresa donde se derrumbaron silos en Torreón

"Nosotros estamos buscando un amigo, un compañero, un padre de familia y nos interesa que Édgar regrese, lo digo como su amigo, no vamos a parar hasta encontrarlo", dijo Julio César López, titular del área de recursos humanos de la empresa de Alimentos Balanceados Simón Bolívar S.A de C.V.

En rueda de prensa, Juan Manuel Gaytán, apoderado legal de la empresa, acompañado de Julio César, informó que desde las 9:20 horas de la mañana del lunes y hasta este miércoles, las labores de búsqueda y rescate no han parado por las autoridades de Protección Civil municipal, estatal, Cuerpo de Bomberos y todos los involucrados en las labores, dijo que la prioridad es encontrar a Édgar con vida, porque la esperanza no la han perdido a pesar de que saben que han pasado muchas horas.

Agregó que las actividades se han visto lentas porque se está trabajando en la remoción y corte de estructuras y granos, sin dejar a un lado que existe un riesgo latente del derrumbe de dos silos de grandes magnitudes.

Comentó además que cada acción es supervisada por un ingeniero especialista en Estructuras y que en las áreas definidas trabajan de 40 a 50 personas, todas calificadas en lo que están haciendo, por ello no van a permitir el ingreso de otros, puesto que no se trata de excavar, sino de mover láminas y fierros dañados.

"No hay que olvidar que hay personas que están arriesgando su vida para salvar la vida de otra y aunque todavía no se ha identificado dónde está Édgar, los perros han señalado un espacio y es en el que se trabaja, aunque todavía no hay certeza", dijo Juan Manuel.

Además, el apoderado legal comentó que Édgar cuenta con un seguro de vida y de no localizarlo con vida, la familia no va a quedar desprotegida, destacando que los familiares ya se reunieron con representantes de la Secretaría del Trabajo para recibir asesoría y citó de manera puntual "nosotros vamos a responder".

Finalmente, pidieron no hacer caso a las publicaciones falsas que circulan en redes sociales sobre la autorización de ingresar a la planta, puesto que son una empresa responsable y no van a poner a nadie en peligro.

La familia permanece al interior de la empresa, observando las labores que se realizan y esperan que pronto, puedan ubicarlo.