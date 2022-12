Las hermanas Luccas, Pietra y Bru, también se pusieron 'ad hoc' con la celebración de la temporada, deseando en bikini una 'feliz Navidad' a sus seguidores.

En redes sociales, las modelos brasileñas compartieron un video donde se les ve modelar sus tonificadas figuras en diminutos trajes de baño estilo crochet con detalles navideños.

Por si no fuera suficiente, ambas aprovecharon la ocasión para mover sus curvas al ritmo de 'All i want for Christmas is you' de Mariah Carey.