Brendan Fraser y las consecuencias que sufrió al bajar de peso para interpretar a George la selva

Brendan Fraser recordó la época de su vida en la que interpretó a "George de la selva" y aunque su papel como "el mono blanco" le significó uno de sus más grandes éxitos en la pantalla grande, el actor recordó las restrictivas dietas a las que se sometió para alcanzar el peso y la figura que su personaje demandaba, por lo que aseguró que se "mató de hambre".

Hay películas que se quedan tatuadas en la memoria, una de ellas es "George de la selva", la cual cuenta la vida de un hombre que, desde que era un niño pequeño, creció en una selva localizada en Uganda, en la que fue criado por un grupo de gorilas, y su vida da un cambió de 180° cuando conoce a Úrsula, una mujer de la ciudad que se pierde en la fauna selvática donde él vive.

Ahora, en una divertida entrevista concedida a "Variety" en la que el entrevistador fue nada más y nada menos que Adam Sandler, el actor recordó las extenuantes jornadas de dieta y ejercicio que atravesó para conseguir el papel de George, pues bromeó al recordar que la clave del personaje era lucir bien con el vestuario, pues era casi nulo, ya que se trataba de vestir sólo un taparrabos.

"El vestuario era que no había vestuario", compartió con Sandler.

(FOTO: ESPECIAL)

Como es su costumbre, el comediante bromeó con Fraser, al indicarle que había arruinado la vida de varios hombres, incluyéndose, pues si bien tenía que reconocer que había hecho muy bien su tarea como George, dijo que había aumentado la expectativa de cómo tenía que lucir la apariencia de alguien bien parecido.

"No se suponía que nos hicieras eso. Hiciste bien con el personaje. Pero hiciste mal con nosotros, hombre. Nos hiciste sentir mal con nosotros mismos", expresó Sandler.

Durante esta charla, que más que una entrevista parecía la reunión de un par de viejos amigos, el comediante le preguntó a Brendan que recuerdos tenía en torno a los días en que filmó esta cinta, a lo que el actor de 54 años recordó que no sólo se encontraba completamente depilado, sino desprovisto de cualquier tipo de carbohidratos, pues tuvo que someterse a una dieta muy rigurosa para alcanzar el peso ideal para interpretar el papel.

Sin embargo, estos hábitos, que llevó a cabo a lo largo de todo el rodaje, produjeron efectos secundarios en su salud, debido a que comenzaron afectarlo a nivel cognitivo, pues llegó un punto en que Brendan comenzó a olvidarse de datos tan imprescindibles como la clave de su tarjeta de crédito.

"Conducía a casa después del trabajo y me detenía para comer algo. Necesitaba algo de efectivo un día, fui al cajero automático y no podía recordar mi número PIN porque mi cerebro estaba fallando. Golpeando la cosa. Esa noche no comí", detalló.

Durante esta conversación, en la que el par de actores también se remontó a 1994, año en que filmaron "Airheads", una película que cuenta la vida de un grupo de jóvenes músicos que forman una banda de rock y secuestran una estación de radio en la búsqueda de darse a conocer, también tuvo hablaron acerca de "The Whale", la cinta de Darren Aronofsky que Fraser, protagoniza.

Sandler se sinceró con Brendan y le expresó que al ver la cinta rompió en llanto, no sólo por su gran actuación, sino por el simple y sencillo motivo de que es un amigo suyo, por lo cual se enorgulleció de verlo triunfar de la forma en que lo está haciendo con su regreso al séptimo arte.

"Me hizo llorar mucho, porque eres mi amigo, mi corazón estaba roto durante toda la película. Cada movimiento que hiciste fue molesto de ver, triste de ver. Esa era la agonía en la que estabas", profundizó.