'Brecha del Gas', con más enfrentamientos

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que el área conocida como la "Brecha del Gas", en los límites de Hidalgo, Coahuila y Nuevo León se mantiene como la zona donde mayor número de enfrentamientos se han registrado a lo largo de la actual administración, por lo cual ya se ha instalado infraestructura de radiocomunicación para reforzar la vigilancia.

"Queda al norte del estado, es una brecha que colinda entre Nuevo León y Coahuila y es donde más enfrentamientos hemos tenido a lo largo de esta administración", dijo.

Recordó que esta brecha no contaba con comunicación, debido a que se encuentra en un área despoblada.

"Por lo mismo que está en el monte involucra a tres estados, pues quién le apuesta y quién le mete ahí, pues está alejado. Entonces desde un inicio como lo dijo el gobernador desde que estaba el hoy alcalde de Saltillo de secretario de gobierno, es cuando se empieza la inversión", dijo.

Destacó que se inició con unas torres movibles, después se invirtió en las fijas y la tecnología para que se pueda tener comunicación en esa área.

"Si no solamente como él (gobernador) lo mencionó eran otros los que tenían esta tecnología", dijo.

Aseguró que incluso esta infraestructura ha sido desmantelada y se revisa constantemente para que las bandas delictivas no operen en el lugar.

"Se revisa continuamente para que no haya cosa que no sean de las instituciones de seguridad que operan el estado como es Sedena, Guardia Nacional, Fiscalía y las policías municipales y nosotros", dijo.

Destacó que aunque a recientes fechas no ha habido enfrentamientos en la zona norte, no se puede asegurar que estos no volverán.

"Son esfuerzos coordinados con las autoridades y continúan los operativos, la área norte no son solo temas de migración, sino este también es otro tema, porque hay ciertos cárteles que operan en estados vecinos, pues es uno de los puntos donde mayor enfrentamientos tenemos y donde ellos tratan de entrar al estado", dijo.

Por último añadió que los operativos de seguridad han sido reforzados y van a continuar ahora que se entregue el Informe de Gobierno.