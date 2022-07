Brasileño Dani Alves jugará con Pumas

La novela entre Pumas y Dani Alves tuvo muchos capítulos, varios llenos de incertidumbre, pero por fortuna para los universitarios, tendrá un final más que feliz.

El histórico defensor brasileño ha llegado a un acuerdo con el Club Universidad Nacional y a falta de los exámenes médicos de rigor, será nuevo jugador auriazul para este torneo Apertura 2022 y el siguiente Clausura 2023, después de la Copa del Mundo de Qatar; se espera que Alves llegue a la Ciudad de México este fin de semana.

El lateral derecho de 39 años, aún con la ilusión de llegar a su cuarta Copa del Mundo, encontró en el conjunto capitalino una seria opción para mantener su nivel y ser considerado por Tite, DT de la Selección Brasileña.

En los planes de Dani Alves no estaba dejar al Barcelona, pero así se dieron las cosas y para él, no fue la mejor forma cómo se dio su salida.

"No me fui triste, sino feliz por haber regresado al club. Soñé durante cinco años vivir este segundo momento. Lo único que no me gustó fue cómo se gestionó mi salida del equipo", declaró tras dejar al club culé.

El miércoles Dani Alves encendió la ilusión de los aficionados felinos con un publicaciones a la mexicana: Frida Kahlo y él cantando con un mariachi.

Otro tema que se mantiene como incógnita es la paga que recibirá la leyenda que ostenta el récord de más campeonatos obtenidos: 42.