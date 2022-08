Boxeadores quieren crecer tras grandes actuaciones

Luego de noquear en el primer round de sus respectivas peleas, André Rayón y Jesús Carrizosa están motivados y listos para seguir su camino en el boxeo profesional, pero quieren exigirse más y demostrarlo en peleas a 8 ó 10 episodios.

La noche del sábado ambos tuvieron contundentes actuaciones en el Salón Marbet, dentro de la función "Neza, Tierra de Campeones", que presentó Chiquita González Boxing.

“Me da una buena enseñanza porque venía de mente baja, me enseña mucho, que sí puedo, que si confío en mí y mi equipo se pueden dar los resultados y se dieron”, dijo André Rayón (3-1, 1 KO) luego de noquear en el primer episodio a Oscar Bermúdez (5-8, 2 KO's), en la división Paja.

Una sólida izquierda puso en malas condiciones a Bermúdez, quien en la parte final del primer asalto recibió otro golpe, éste que fue letal para caer a la lona y que así se terminara la pelea. Rayón, feliz por su victoria, quiere descansar un poco, pero ya sabe cuál es su próximo objetivo.

“Tenía pensado descansar. La mente es algo importante y si no estás bien, y aunque tengas al millón de preparación te vas a traicionar. Quiero descansar poco tiempo y brincar a 8 y si se puede a 10 rounds mucho mejor”.

Otro pugilista con una brillante actuación la noche del sábado fue Jesús Carrizosa (4-3-1, 1 KO), quien con dos uppers de izquierda acabó con el invicto de Kevin Herrera (4-1, 2 KO's), al que mandó dos veces a la lona en el primer minuto de la pelea pactada en peso pluma para imponerse por nocaut técnico.

“Me habían dicho que era un peleador fuerte, duro, nos tuvimos que preparar al nivel que iba a estar la pelea, me dijeron que era un peleador duro y nos tuvimos que preparar al doble de mis anteriores peleas y aquí están los resultados”, dijo Carrizosa.

El pugilista, quien llegaba a este pleito tras una derrota en febrero, dijo que tras mandarlo a la lona una vez sabía que era el momento de acabar la pelea, y eso hizo. Su siguiente objetivo es que sus peleas sean al menos a ocho asaltos.

“Cuando lo tiré dije: ‘tengo que aprovechar ahorita, puede haber mil situaciones, tengo que aprovechar’. Ahora a darle fuerte al entrenamiento, fue una pelea rápida, la siguiente esperamos que sea a 8 rounds y seguir en este nivel y estas victorias así de contundentes”.

También se mostró feliz Cristina Jiménez (4-0, 1 KO), quien derrotó por decisión unánime a Fabiola Caporal (1-3-1), con puntuaciones de 39-36, 39-37 y 38-37, resultado que le da mucha confianza para seguir su camino en el pugilismo de paga y cobijada por su equipo.

“Seguí las indicaciones y mi esquina me hizo descifrar la pelea. De hecho siento que conecto bien con mi esquina, es como si tuviera un control, tiro el golpe antes de que me lo digan, es otro tipo de confianza lo que se hace en el ring”.

Durante la pelea sufrió un corte en el párpado del ojo derecho, algo que experimentó por primera vez, pero con la ayuda de su equipo y los cuidados pronto estará de regreso en el ring.

“Hay que cuidar la cortada, es la primera vez que me cortan y que me sale sangre, no sé cómo manejar esto, un descanso y ahora sí subir a los 6 rounds. El corte no es peligroso, de hecho fue una sutura, en cualquier momento regreso a entrenar.