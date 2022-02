Boris Johnson y Emmanuel Macron, los otros implicados en la crisis por Ucrania

Tras lograr el principio de acuerdo para una cumbre entre el líder estadounidense, Joe Biden, y el ruso, Vladímir Putin, el presidente francés, Emmanuel Macron, se ha consolidado como el dirigente internacional más eficaz en la mediación en la crisis ucraniana.

Macron desarrolló una frenética actividad diplomática sobre todo el pasado domingo, día en el que realizó dos llamadas telefónicas a Putin y una a Biden, al canciller alemán, Olaf Scholz, al primer ministro británico, Boris Johnson, y al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.

Con la situación en el este de Ucrania al borde del precipicio ante el aumento de los combates entre tropas ucranianas y los rebeldes prorrusos del Donbás, Macron arrancó de Putin prácticamente a medianoche la aceptación de una cumbre con Biden.

Aun así, esa cita está condicionada a que Rusia no invada Ucrania mientras tanto y a que los responsables de Exteriores de Washington y Moscú logren avances sustanciales previamente en las cuestiones que les separan sobre la seguridad en Europa.

Aunque el Kremlin se apresuró a decir ayer lunes que esa cumbre es aún prematura si no se dan los avances previos que requiere, en París no lo ven como un rechazo, sino como una constatación de que no hay que dar la reunión por sentada.

"¿Estamos ahí? No, estamos en una situación muy volátil, pero estamos avanzando poco a poco", aseguró una fuente del Elíseo, que afirmó que la decisión final depende de Putin.

Hay "una esperanza diplomática que renace gracias al presidente, siguiendo los esfuerzos diplomáticos realizados desde hace varias semanas", resumió hoy el secretario de Estado francés para Asuntos Europeos, Clément Beaune, en unas declaraciones televisivas.

LIDERAZGO EUROPEO

Macron, el principal promotor en los últimos años de la independencia estratégica europea y cuya afirmación en 2019 de que la OTAN estaba en situación de "muerte cerebral" causó un pequeño terremoto en Europa y Norteamérica, ha asumido el papel de liderazgo europeo en esta crisis.

Con su "pareja de baile" Angela Merkel recién retirada como canciller de Alemania y su sucesor, Olaf Scholz, aún palpando el terreno internacional al frente de una coalición de tres partidos, el inquilino del Elíseo no ha dudado en aprovechar la ocasión para quedarse solo en la cabina de mandos de la nave diplomática europea.

Aunque Macron y Scholz han colaborado estrechamente en la resurrección del llamado Cuarteto de Normandía (integrado también por Rusia y Ucrania) para reactivar la aplicación de los Acuerdos de Minsk sobre el Donbás, ha sido el francés el más activo en llamadas, propuestas y viajes a Moscú, Kiev o Berlín.

(ARCHIVO)

Y a pesar de que recibió críticas cuando dijo en Moscú que había que entender las necesidades de seguridad de Rusia, el líder francés, que también fue el primero en pregonar a favor de una "desescalada", ha visto cómo su postura de no enarbolar el hacha de guerra obtiene recompensa.

Al mismo tiempo, Macron también surfea con éxito las olas de la precampaña para las elecciones presidenciales de abril (las dos vueltas son el 10 y el 24 de ese mes), para las que no se ha declarado formalmente candidato.

Mientras la mayoría de sus rivales postularon hace meses y se encuentran enfrascados en la típica batalla electoral de promesas y críticas recíprocas, el presidente ha logrado situarse en un nivel superior, el de estadista internacional que intenta salvar la paz mundial.

Macron tiene hasta el 4 de marzo para formalizar su candidatura y por ahora su estrategia le está dando réditos: las encuestas muestran una creciente intención de voto a su favor y pronostican que será cómodamente reelegido para el Elíseo, sea cual sea su rival en la segunda vuelta.

MEDIDAS PRÁCTICAS Y SANCIONES MÁS ALLÁ DE LA DIPLOMACIA

Por otra parte, otro líder que ha destacado en el conflicto es el primer ministro británico Boris Johnson, pero con una postura más enfocada en la práctica que Macron y más alineada con los métodos de Estados Unidos.

Apenas el fin de semana, Johnson acusó a Rusia de estar preparando "la mayor guerra en Europa desde 1945", con una invasión total de Ucrania.

En una entrevista con la BBC, Johnson señaló que los informes de inteligencia de los que dispone su país apuntan, no a una invasión progresiva desde la región oriental del Donbás -bajo control ruso-, sino a la entrada masiva de tropas rusas desde el norte del país y desde Bielorrusia, con el objetivo de "rodear Kíev".

"Los planes que vemos son para algo que podría ser la mayor guerra en Europa desde 1945 en términos de su escala", dijo.

(ARCHIVO)

Johnson apeló a "entender el coste en vidas humanas" que una acción bélica semejante acarrearía, "no solo para los ucranianos, sino para los jóvenes rusos".

Además, añadió que todos los indicios apuntan a que el plan del presidente ruso, Vladímir Putin, "de alguna forma ya ha comenzado".

Junto con Macron, con quien charló por teléfono, el británico abundó en la necesidad de que el presidente ruso, Vladímir Putin, retire a sus militares de su frontera con Ucrania.

En ese llamada, los dos mandatarios también estuvieron de acuerdo en que esta semana será "crucial" para la diplomacia y acordaron mantener el contacto.

Además, el primer ministro consideró que el compromiso de Putin con Macron, por el que el presidente ruso aceptó en principio reunirse con su homólogo estadounidense, Joe Biden, para una cumbre sobre la seguridad europea, es una señal de que parece dispuesto a encontrar una solución diplomática.

Sin embargo, más allá de la diplomacia, Jonhson ha tomado ya algunas medidas de presión, como lo es su anuncio de sanciones a cinco bancos rusos y tres individuos debido a las acciones militares de Rusia en Ucrania.

Johnson precisó a en un discurso en el Parlamento que las sanciones afectarían a Rossiya Bank, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank y Black Sea Bank.

Agregó que a tres oligarcas rusos con intereses en el sector de la energía y la infraestructura —Gennady Timchenko, Boris Rotenberg e Igor Rotenberg— se les congelarán sus activos y se les prohibirá viajar a Reino Unido. Los tres ya han sido sancionados por Estados Unidos.

Johnson acusó al presidente ruso, Vladimir Putin, de “establecer el pretexto para una ofensiva a gran escala” contra Ucrania y dijo que, si eso ocurría, se aplicarían “sanciones más fuertes”.

“Éste es el primer tramo, la primera andanada de lo que estamos dispuestos a hacer y tenemos otras sanciones listas para aplicarlas”, dijo Johnson, añadiendo que se han visto tanques y trasportes blindados en las regiones separatistas que el presidente ruso Vladimir Putin ha reconocido como estados independientes y que eso equivale a una “invasión renovada” de Ucrania.