Bomberos de Gómez Palacio se quedan sin teléfono

La línea telefónica de la Subestación de Bomberos de Gómez Palacio no funciona desde hace días, por lo cual no hay manera de que los ciudadanos pidan ayuda directa ante algún incendio, inundación, derrumbe, accidente, panal de abejas o un gato en apuros... De darse un suceso de esa naturaleza, tendrían que marcar el número de emergencia 911, mediante el cual además se triangula la comunicación y ha demostrado tener sus propias deficiencias.

A la redacción de esta casa editora llegaron reportes de que en la línea telefónica de Bomberos Gómez Palacio nadie responde; el teléfono suena y posteriormente se escucha una grabadora pero en realidad no funciona, en efecto, durante dos días El Siglo de Torreón estuvo llamando a diferentes horas sin éxito. Una fuente extraoficial aseguró que tal situación ya fue reportada por los bomberos al área correspondiente de la Presidencia Municipal.

Fue hace unos días que el Ayuntamiento de Gómez Palacio realizó un acto para reconocer la labor de los bomberos en celebración de su día. En el acto estuvieron sindicalizados, de confianza, el cuerpo femenil y representantes de la Presidencia Municipal. En la actualidad, el departamento está conformado por 47 trabajadores en total, de los cuales 41 son operativos y son distribuidos en 35 bomberos, 6 bomberas paramédicos y 6 de personal administrativo.

La línea directa de Bomberos es necesaria, porque además el sistema de llamadas de emergencia en Gómez Palacio es deficiente.

¿Y EL 911?

De acuerdo a la normatividad federal, cada entidad puede contar con un nodo de control de telecomunicaciones o C5 que se ubica en la capital y los subnodos ubicados en algunos municipios son C4.

El enlace de los C4 (Centros de Control, Cómputo y Comando) al C5 de Durango se tiene de manera intermitente, debido a que la información se trasmite mediante antenas de telecomunicaciones en el sistema de emergencias de Gómez Palacio.

No obstante el funcionamiento ideal es que la interconexión entre el C5 de Durango y el C4 de Gómez Palacio estuvieran conectados en tiempo real, para lo cual se requieren 280 kilómetros de fibra óptica para hacerlo y la fibra óptica transmitiría voz, datos, imágenes, y no tendría suspensiones por clima, al no ser de microonda. La inversión estimada para lo anterior era de unos 60 millones de pesos, según datos de la propia Secretaría de Seguridad Pública.