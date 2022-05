Bisabuelo de bebé abandonado se acerca a DIF, aún no hay información de la madre

Al momento solo una persona que se identificó como el bisabuelo del menor que fue abandonado con una mujer de 77 años de edad en Gómez Palacio, es lo que tiene reportado el sistema DIF en torno al caso, del que siguen las investigaciones para dar con el paradero de la madre.

Se trata del bebé de 7 meses de edad, que fue reportado el pasado lunes al sistema 911 por parte de una mujer de 77 años de edad, quien manifestó que una mujer se lo dejó dos días antes manifestando que regresaría por él.

Su estado de salud es bueno, únicamente presentaba señales de descuido, pero goza de buena salud.

"Se acercó el bisabuelo del niño pero tampoco tenía mucha información, no tenía muchos datos qué darnos y seguimos igual", dijo Amanda de la Rosa, directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Dentro de las investigaciones, se busca familia extensa, pues la intención del sistema es que todo niño pueda crecer con su familia.

"Sí estamos trabajando para poder encontrar la familia extensa porque para el DIF es importante que los niños crezcan en su familia. Si llega alguien, familia extensa, se hacen investigaciones, se hacen pruebas para ver si es apto y comprometido para cuidarlo", explicó.

Aún no se tienen detalles que puedan dar con la identidad y por ende la ubicación de la madre.

"No sabemos nada de la mamá... nosotros no podemos juzgar a ninguna mamá, entonces tenemos que saber todo el trasfondo de las cosas para saber qué la orilló a que se fuera, por qué se fue, qué pasó, porque realmente no sabemos qué la obligó a irse a dejar a su niño; tenemos que saber también ver todo el trasfondo para ver qué medidas tomar", aclaró la directora del Sistema DIF Municipal.