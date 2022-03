Biden llama 'carnicero' a Putin

Durante su discurso en Polonia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, además de advertir a Vladímir Putin que "ni piense en moverse un solo centímetro dentro del territorio de la OTAN", se salió del guion y para cerrar su discurso dijo: "Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder". Cabe mencionar que horas antes había descrito al presidente ruso como un "carnicero", además de acusarlo de haber devuelto su país al siglo XIX tras su decisión de invadir Ucrania.

Tras la declaración del mandatario estadounidense, que no era parte del texto que tenía preparado para su discurso, sus asesores se apresuraron a asegurar que Biden no había pretendido pedir un "cambio de régimen" en Rusia; por lo anterior, un funcionario de la Casa Blanca comentó a los periodistas que Biden no quería referirse al "poder de Putin en Rusia", sino solo subrayar "que no se puede permitir" que el líder ruso "ejerza su poder sobre sus vecinos en la región". Asimismo, en su mensaje dijo al pueblo ruso que su país no los considera como enemigos por las acciones que ha tomado Putin y consideró que la guerra es un "fracaso estratégico para Rusia" en su primer mes.