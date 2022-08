'Bebé en camino': Samuel García y Mariana Rodríguez anuncian que pronto serán padres

A través de redes sociales, el actual gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, dieron a conocer que pronto se convertirán en padres, pues se encuentran esperando a un bebé.

Desde sus perfiles en Instagram, ambos compartieron un par de fotografías donde se les ve posar junto a un celular que muestra la imagen de un ultrasonido, revelando la imagen del bebé que viene en camino.

"Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3 tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a [email protected] En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más", escribió Mariana en la publicación.

Las reacciones hacia la noticia de la pareja no se han hecho esperar por parte del público.