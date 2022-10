'Bastaron 23 minutos para que Guillermo Ochoa le diera la razón a Martinoli'

Después de las declaraciones de Christian Martinoli sobre Guillermo Ochoa en una reciente entrevista, en redes sociales se ha viralizado un video en el que un usuario intenta evidenciar que las críticas hacia el portero por parte del analista deportivo no están del todo equivocadas.

Con más de 70 mil reproducciones, la cuenta de Twitter @DiamondRuelas comparte la grabación en la que el arquero del América hace una mala salida dentro del área y le cometen gol, por lo que muchos recordaron la narrativa del periodista de TV Azteca Deportes:

"Ochoa no recorre la portería, se tira de donde está, no achica mucho los disparos, no va por arriba´. Le preguntaron también a Néstor Verderi, que era entrenador de porteros en América en ese entonces, por qué no lo ponían a ensayar más los centros y respondió: ‘Solo pude dos y no más, que le digo’. Paco Memo supo acondicionarse con sus vicios y falencias que no trató mejorar porque debajo de los postes es figura con muchas condiciones, tapa muchas pelotas".

Corría el minuto 22 de la semifinal de ida del torneo Apertura 2022 entre Toluca y América cuando un largo despeje cayó dentro del área y Paco Memo salió a la disputa por el balón en el intento de rebotar con los puños, sin embargo, el guardameta cayó al pasto y el defensa central Haret Ortega de los Diablos terminó haciendo el segundo gol en un partido que terminó 2-1 a favor de los locales.

También, Christian Martinoli aseguró que Francisco Guillermo Ochoa no pudo llegar a un equipo de élite en el futbol europeo debido a que no cumplió con ciertas cualidades que necesitan los porteros, "Imagínate que tienes un gran Mundial, juegas en Europa, hablas francés. Olvídate del Milán o Liverpool. ¿Tú crees que el Lyon, Marsella o Burdeos no lo pudieron agarrar para que dejara al último lugar de la Ligue 1? ¿No crees que hubo visoría sobre Ochoa para saber cuánto costaba? Lo que vieron son sus deficiencias, en dónde no puede competir".