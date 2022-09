Bandido promete sorpresas en Plaza de Toros

Al subir al ring que se colocará en la Plaza de Toros Torreón, el joven luchador lagunero, Bandido, estará cumpliendo uno de sus más grandes sueños, al ser colocado como estrella de la función que se realizará este jueves 22 de septiembre a las 20:30 horas, en el mismo escenario donde él mismo, siendo un niño, se imaginó actuando frente a sus paisanos.

“El más buscado”, como también se le conoce a Bandido, ha brillado intensamente a pesar de que su carrera aún es corta, pero esa juventud lo ha impulsado a buscar la trascendencia con mayores ánimos y en este 2022 ha cumplido con importantes objetivos no solamente para su carrera como gladiador, sino también como persona. Por ello, la presentación de esta noche, con elementos de la Caravana Estelar Triple A, resulta para Bandido una muy especial oportunidad, de compartir con su gente, la consecución de un sueño largamente anhelado.

Mediante entrevista exclusiva para El Siglo, Bandido ofreció sus impresiones acerca de lo que le espera esta noche en el coso de la colonia Moderna:

“Estoy contentísimo, muy emocionado de regresar luego de muchos años en los que no he luchado en la Plaza de Toros. Muy emocionado de esperar el recibimiento de toda mi gente en la Comarca Lagunera, además, no vengo solo, traigo como compañero a Doctor Wagner Junior, el mejor lagunero, el más experimentado, el hecho de que esté en mi esquina me da mucha seguridad para salir con todo y contra todos”, declaró.

Bandido hará equipo con “el Galeno del Mal” en la lucha estelar, para enfrentar a Psycho Clown, quien fue el hombre que desenmascaró a Wagner Junior, con Hijo del Vikingo, mientras que en otra esquina estarán Flamita y Emperador Azteca, en una interesante modalidad de “Triple Amenaza”, donde nadie se puede descuidar: “Wagner me va a cuidar la espalda, yo se la voy a cuidar a él, que tiene cuentas pendientes con Psycho, yo tengo las mías con Flamita, así que va a ser una noche en la que van a sobrar sorpresas”, adelantó.