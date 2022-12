Gignac se perdería el partido inaugural ante Santos Laguna tras golpe en la nuca

Los Tigres no han tenido una buena pretemporada. Apenas ganaron un partido en la Copa Sky. El sistema de juego que quiere implementar Diego Cocca parece no ser del agrado de todos los jugadores, y para colmo... parece que no tendrán a André-Pierre Gignac en la Jornada 1 del Clausura 2023.

El delantero francés se llevó un balonazo en la nuca, de parte del defensor de Santos Laguna, Félix Torres, en el juego dentro de este certamen de preparación, lo que propició que se desvaneciera en el terreno de juego, por lo que debió ser trasladado directamente al hospital.

Después de permanecer en observación por 12 horas, se señaló que el diagnóstico del delantero fue que sufrió un traumatismo craneoencefálico.

Aunque Gignac no corre ningún peligro y ha pasado los exámenes que se le han realizado, el protocolo de la Liga MX, si es que cabe utilizarlo en este caso, marca que difícilmente podría llegar a disputar el juego de la Fecha 1 en contra de Santos Laguna, a realizarse el domingo 8 de enero en el estadio Corona.

El protocolo de conmociones marca lo siguiente: "Una vez detectada la conmoción cerebral o la sospecha de ella, el jugador deberá ser evaluado de nueva cuenta en las siguientes 24-48 horas, periodo en el cual no podrá realizar ningún tipo de actividad física, se monitoreará su estado de salud durante los siete días posteriores al diagnóstico para detectar posibles secuelas.

"El jugador diagnosticado con una conmoción cerebral regresará a la actividad una vez que haya concluido su proceso de rehabilitación y se encuentre libre de síntomas relacionados con la conmoción cerebral".

Así que el cuadro felino, si es que pone la salud de su máxima estrella en primer lugar, lo mantendrá alejado de las canchas por lo menos en el inicio del torneo de Clausura 2023.

André-Pierre Gignac es el máximo goleador de Tigres, con 175 tantos en todos los torneos. El problema es que en la banca no hay ningún jugador que se le acerque a Gignac para cumplir con las mínimas funciones que hace el galo.

