Balean el carro de Brian Lozano en Uruguay

Vaya situación que vivió Brian Lozano luego de que en plenas vacaciones por su natal Uruguay, el carro que manejaba fue baleado por una metralleta.

Durante una entrevista para radio Sport890, 'El Huevo' Lozano confesó que hace un par de días su auto había sido impactado por varias balas, justo cuando se encontraba de visita en la casa de su abuela.

“Hace dos días fui a comer a lo de mi abuela, que todavía vive en el barrio, pasaron en un auto y tiraron una ráfaga con una metralleta, le dieron al auto en que había ido a verla”, contó el jugador del Santos Laguna.

Tras esto, Brian confesó que este tipo de situaciones eran muy comunes, ya que desde que era un niño siempre había riesgo de una balacera:

“Yo me crie en el barrio Lavalleja, pegado a las 40 semanas. De niño viví muchos momentos donde salías a jugar fútbol y se armaba una balacera y no sabías qué te podías encontrar”, comentó a la radio deportiva.

Posteriormente, contó que debido a este entorno tan inseguro y violento era muy fácil perder el camino:

“Era muy difícil no seguir el camino de la droga o la delincuencia, yo opté por no seguirlo y dedicarme al fútbol. Hoy sigo yendo al barrio donde me crie porque ahí tengo familia y amigos, es imposible no ir”, confesó.

Ante estos hechos violentos, tanto el jugador como su familia se encuentran sanos y salvos.