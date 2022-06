'Balacera en escuela solo fue un rumor'

La Dirección de Servicios Educativos de la región Centro del estado de Coahuila descartó tener conocimiento sobre una supuesta amenaza de balacera en una escuela primaria y señaló qué hubo un rumor "de algo" que desató psicosis, pero no reveló más detalles.

El titular regional de la dependencia, Felix Alejandro Rodríguez Ramos, indicó que lo que hay en la escuela primaria Julia Cantú de Gil, también conocida como Ford 128, es un procedimiento administrativo a una maestra por faltas cometidas.

El plantel educativo, ubicado en una de las colonias tradicionales de Monclova, en días pasados presentó pánico y provocó movilización policial por algunos rumores, dijo Rodríguez Ramos.

El maestro no explicó el contenido de dichos rumores, pero confirmó que llegaron elementos de la Policía Preventiva Municipal al plantel para atender un reporte.

El directivo señaló que él no ve que exista peligro en la escuela y dijo que la Secretaría de Educación Pública trabaja con base en reportes documentados y no en comentarios boca en boca.Calificó como buena la respuesta de la Policía Municipal de atender el llamado que algún vecino le hizo. La prevención de cualquier situación de riesgo se debe reconocer, dijo, pero reiteró que no hubo ninguna amenaza de balacera al plantel reportada a la SEP.

Indicó que sabe que la maestra suspendida habló con los padres de familia aparentemente externando su enojo e inconformidad por el proceso que se le lleva.

En la comandancia de la Policía Municipal trascendió que una profesora habló con padres de familia de una supuesta posible balacera en la escuela Julia Cantú de Gil.

Rodríguez Ramos sostuvo que el procedimiento hacia la docente, cuyo nombre no reveló, sigue su curso y la maestra podrá presentar ante las autoridades las pruebas que tenga para defenderse.

El maestro tampoco dio a conocer la falta que se le atribuye a la profesora.