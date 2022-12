'Baja de Gorriarán de Santos Laguna sería sensible'; asegura Matheus Doria

El zaguero central de los Guerreros del Santos Laguna, Matheus Doria, destacó esta mañana, en rueda de prensa, que el tiempo de trabajo que ha tenido el cuerpo técnico durante esta pausa por el Mundial de Qatar 2022, les ayudará para llegar enteros al arranque del Clausura 2023, torneo que buscarán arrancar con una victoria ante los Tigres.

“Todo viene bien planeado para debutar con el pie derecho en la liga, la mejor forma de prepararse es saber en qué nivel vas, y jugando contra los mejores equipos es lo mejor. Nosotros vamos a prepararnos de la mejor manera para el torneo”, declaró el carioca, que hizo alusión a los partidos de la Copa Sky, torneo que se celebrará en Jalisco, durante de la última semana de este 2022.

Referente a la lesión que le aquejaba, Doria mencionó que ya se encuentra al cien por ciento recuperado, además de trabajar al parejo con el equipo, lo que le servirá para enfocarse en los objetivos personales y grupales, que son salir campeón con el equipo de La Laguna, ya que estuvieron cerca de conseguirlo en la campaña Clausura 2021, de la mano de Guillermo Almada, sin embargo, cayeron en la final ante Cruz Azul.

DURA BAJA

En el caso de las especulaciones sobre la salida de Fernando Gorriarán, Matheus señaló que sería una baja sensible dentro del seno santista, pero que son cosas del futbol, buscando que sea lo mejor para el club y el jugador.

“Creo que lo de Gorri es algo particular, no hablamos del tema, es algo que el club soluciona. Al momento, él entrena con nosotros, es un jugador muy importante, porque mueve la pelota al medio y presiona y ataca, es un jugador muy importante, no sabemos las cosas que tenga y desearle lo mejor, si se queda con nosotros o se va del club”.

Por último, Matheus habló acerca de su proceso de naturalización, destacó que su proceso está en las últimas fases, pero que su documento no le ha llegado, aunque señaló que él está enfocado en jugar pronto y recuperar el nivel al cual tenía acostumbrada a la afición de la Comarca Lagunera; no quita el dedo del renglón para vestir la camiseta de la Selección Mexicana en el proceso que arrancará el próximo año.

INVITAN A LA AFICIÓN PARA ABONARSE

Seguido de las palabras de Matheus Doria, la directora ejecutiva de la institución albiverde, Manyra Hernández, aprovechó ayer para invitar a la afición de los Guerreros al "Abono Fest", que se lleva a cabo en las instalaciones del TSM, que buscan repetir la conexión que se tuvo entre equipo y seguidores del club como en el pasado torneo, cuando los dirigidos por Eduardo Fentanes lograron tener una buena racha en “La Casa del Dolor Ajeno”, y destacaron como el mejor local de la competencia.

Dentro de la renovación y venta de abonos, Hernández destacó que se sorteará una motocicleta, relojes de una importante marca y suites para los diversos partidos en los que el equipo fungirá como local. Además, se presentó la opción "Flexipass", la cual, da la posibilidad a los aficionados para poder asistir a ciertos partidos, mismo que puede ayudar a conseguir más accesos para un encuentro específico, consistiendo en una membresía anual, la cual podrá ser utilizada en las zonas de Poniente Lateral u Oriente, dependiendo de la elección de cada aficionado.

Dentro de la presentación, estuvo como invitado especial Matheus Doria, quien también impulsó a los aficionados guerreros a estar cerca del equipo y posó sobre la motocicleta que el club albiverde estará rifando entre los abonados de esta temporada, a quienes invitaron a renovar hasta el próximo 9 de diciembre, dentro del Abono Fest.