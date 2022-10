Baile de XV años con Bad Bunny se vuelve viral

Una tendencia que nos suele mostrar con frecuencia el algoritmo de TikTok, son los bailes, tanto las coreografías de moda, bailes de escuelas, de bodas o cualquier celebración y claro está, los vals de XV años no pueden faltar.

Asimismo, un factor favorito de los internautas son los videos de "fails" o algún hecho sorpresa que les hace sacar millones de risas, como es el caso de un video en TikTok que ya se ha vuelto viral al tener una mezcla ganadora de este tipo.

Vals de XV años con canción de Bad Bunny

Se dice que en los ranchos los XV años son una de las celebraciones más fastuosas porque el padre de la quinceañera "tira la casa por la ventana" con tal de satisfacer a todos los invitados; justo como lo vimos en los icónicos XV años de Rubí, la quinceañera más viral de México.

En este caso, es posible apreciar el montaje de luces y sonido a espaldas de los chambelanes que bailan al compás de la popular canción del cantante puertoriqueño Bad Bunny, mientras la estrella de la noche saca sus mejores pasos.

En este video viral compartido por el usuario @alanfernandezmua existen algunos factores que se están llevando la atención de los usuarios; El motivo principal por lo que este baile se es tendencia, es el poco ritmo de todos los participantes al bailar una canción de "el Conejo Malo", que en medio de una vuelta mal ejecutada le alborotan todo el peinado a la quinceañera que sujeta su corona y tarda algunos segundos en seguir el baile.

Otro detalle importante, según los internautas, es la vestimenta de la festejada y sus chambelanes, ya que llevan sombrero, chaleco y botas como si se tratara de otro estilo musical completamente diferente.

Este clip tan viral ya tiene más de 22.5 millones de vistas, 1.7 millones de "Me Gusta", 76.8 mil compartidas y más de 18 mil comentarios.

Tiktokers reaccionan ante baile de quinceañera

El video generó una gran cantidad de comentarios al respecto de la música, el baile y la indumentaria de sus participantes:

"Se le reinició la vida con esa vuelta", "Cómo son de ocurrentes los de rancho", "Así fueron mis xv", "Qué ritmo tan intenso". "Una princesa nunca deja caer la corona", "Tan iconic…", "La música va de acuerdo al vestuario", "Amy Winehouse de rancho", "Excelente ejecución de ese triple mortal invertido", "México tan surrealista", "Los quince años en mi barrio be like", "Yo a las 2:00 am en cualquier lugar del mundo", "La verdad que gran concepto", "Le resetearon el windows en esa vuelta", son algunos de los comentarios más populares en el video.

El video cuenta con una segunda parte ya que los internautas querían ver más de este baile tan famoso que ya tiene más de 113 mil vistas y 6447 "Me Gusta".