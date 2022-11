Ayuntamiento de Torreón resalta inversión en programas sociales

El Ayuntamiento de Torreón cerrará el 2022 con una inversión cercana a 56 millones de pesos en programas sociales como la entrega de litros de leche, material de construcción subsidiado, becas a estudiantes, bolsas de agua purificada, despensas y en el mes de diciembre se abrirá el programa para la distribución de cobijas.

Héctor Estrada Baca, director de Desarrollo Social en el Municipio de Torreón, dijo que, para el próximo año, se solicitó un ampliación de presupuesto a 65 millones de pesos, a fin de que se pueda reforzar la atención a las personas con vulnerabilidad, de bajos recursos y en situación de desventaja.

TEMA ELECTORAL

Respecto al tema electoral en Coahuila para el próximo año, el funcionario recordó que este año también se tuvieron restricciones debido a la consulta para la revocación de mandato y la elección local en el vecino estado de Durango.

"Ya estamos acostumbrados, lógicamente los programas los vamos a tener que sacar antes del periodo electoral y, ya cuando empiece el periodo, se podrá trabajar siempre y cuando sin la promoción de los mismos, sin aglomeraciones, pero sí podremos trabajar para, en ese sentido, poder estar entregando (apoyos) a las personas que más lo necesitan", comentó.

Estrada Baca indicó que, debido a los aumentos en la canasta básica y la espiral inflacionaria en la región, el Municipio se vio en la necesidad de implementar programas alimentarios con despensas, como es el de leche, pues una de las principales peticiones que hace la ciudadanía es apoyar en este sentido.

"Cada vez es más complicado poder adquirir la canasta básica en todos los productos, entonces, los proyectos del año también van enfocados en ese mismo sentido, en poder apoyar para aminorar la carga económica dentro de sus hogares", expuso.

El director de Desarrollo Social en Torreón dijo que ya se tiene completo el padrón para los programas pero que el próximo año se podría ampliar la base en cuanto a la información de los comités ciudadanos con los que se cuenta, y podrían existir algunos cambios.

Dijo que son 100 mil beneficiarios en la totalidad de los programas. Señaló que no es el mismo padrón de la administración anterior porque no se les dejó la información completa al respecto, de modo que no fue una referencia para trabajar sobre ello.