Ayuntamiento de Torreón entrega a Simas terrenos por 50 años para instalar pozos de agua potable

En una votación de mayoría y mediante el recurso de “Asuntos Generales” fue que el Cabildo de Torreón autorizó el comodato de tres terrenos para que se perforen igual número de pozos de extracción de agua potable durante las próximas semanas. Se trata de una acción en la que se busca atender la problemática de falta de agua potable que se ha comenzado a presentar ya en diversos puntos de la ciudad.

Durante la cuarta sesión de Cabildo, realizada este miércoles en la presidencia municipal de Torreón, se trataron 24 puntos entre los que destacaron apoyos económicos a organismos, cámaras comerciales y la ciudadanía en general, sin embargo al llegar a los “Asuntos Generales” se hizo mención de la propuesta del gerente general del Simas Torreón, Lauro Villarreal, de autorizar un comodato de tres predios de dominio municipal para arrancar la perforación de igual número de pozos de extracción de agua potable.

Pese a que se trata de una dinámica inusual en términos operativos y jurídicos, los ediles de la fracción del PRI y el propio alcalde defendieron dicha medida al asegurar que se trata de un tema de “urgencia” y que obedece a la demanda de los diversos sectores de contar con el agua potable suficiente, todo en el marco del cambio de estación y que supone para la región temperaturas altas y mayor consumo del agua en general.

No obstante, fue el regidor de la fracción del PAN, José Armando González, quien llamó a los ediles a tener “cautela” y tratar el tema en primer lugar dentro de la Comisión del Agua, toda vez que el comodato se proyectar entregarse para un plazo de 50 años y supera los efectos de la presente administración, lo que podría incluso acarrear consecuencias ante la Comisión de Finanzas del Congreso del Estado.

“Trasciende la administración, son 50 años ¿no?, entonces yo creo que esto lo debemos ver con cautela en la Comisión del Agua, ¿si no, entonces para qué instalamos la comisión?, ya después lo turnamos al Congreso”, señaló el regidor González.

Por su parte, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, señaló que se trata de una situación que debe resolverse lo antes posible y en beneficio de la ciudadanía, de forma que no impacte entre algunos sectores con la llegada de las altas temperaturas.

“Creo que sí es importante no solamente el fondo, sino la forma, este es un tema más de forma que de fondo, sin embargo, aquí yo apelaría a ver un poco más del fondo hay temas no atribuibles al Municipio, que son evidentemente lo que ya comentaron, la libertad de gravámenes que no dependen de nosotros y se había acordado previo, son un tema de recursos federales, en el cual los recursos van y tienen un plazo perentorio, es muy simple, Torreón uno de los grandes problemas que tiene es el agua y tratamos de resolverlo de manera, no solamente de manera colegiada en este orden primero, pero posteriormente en un tema operativo… Es un bien para Torreón”, señaló Cepeda.

Al final la votación de dicho asunto general fue por mayoría de votos y se da así la autorización para que se inicien las gestiones de perforación de los primeros tres pozos de agua en la presente administración, recursos que en próximos días deberá detallar el Simas Torreón, al igual que otros aspectos como tiempos de entrega.