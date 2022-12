'Ayudemos a que su tránsito por la Comarca Lagunera sea lo más digno posible', piden respetar a migrantes

Tan solo en lo que va del mes del octubre hasta la fecha se han recibido más de 600 personas en el Centro de Día para Migrantes Jesús Torres, por lo que se prevé que las cifras superen las del año 2021, en el cual contabilizaron 2 mil 58 migrantes registrados.

En dicho centro se les brinda alimento durante la mañana y en la tarde, un baño y una muda de ropa. La coordinadora del lugar, Concepción Martínez, explicó que además hay asesoría legal y toman las quejas que el migrante quiera interponer ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Sin embargo, el aumento de tránsito de migrantes en la región no ha disminuido la problemática con respecto a los derechos humanos, tanto de parte de las autoridades como de los civiles.

En lo que va del mes de diciembre, han ocurrido alrededor de tres eventos en la región lagunera en los que los derechos de los migrantes se han visto afectados por diversas cuestiones.

El 5 de diciembre se liberaron más de 200 migrantes que presuntamente fueron retenidos en una casa. Dos días después una caravana salió de Gómez Palacio y las personas aseguraron que fueron privadas de la libertad. Finalmente, este miércoles 14 de diciembre un grupo de 30 migrantes fueron víctimas de abuso.

Carlos y Mari son un matrimonio venezolano que se vio en la necesidad de huir de su país debido a una persecución, en el 2016 a Carlos lo secuestraron y tuvo que irse junto a su esposa y sus dos hijos a Colombia; sin embargo, después de algunos años decidieron salir de ahí porque, según aseguró el padre de familia, sus hijos fueron víctimas de xenofobia.

Cuando vivían en Venezuela, su casa quedaba cerca del mar y aseguran que no hubieran salido de ahí si no fuera necesario: “jamás pensé en salir así, Venezuela es muy bonito y mi anhelo es poder regresar, nadie quiere salir de su tierra, de sus raíces y dejar todo”, así lo explicó Carlos.

Su mayor miedo es que los separen, cada vez que se suben a algún camión no pueden estar tranquilos ni descansar, siempre están al pendiente de cualquier cosa que pueda ocurrir, “los países más difíciles de cruzar fueron Guatemala y México, este último sigue siendo difícil porque si no tienes plata para pagar. Te detienen, si llegas con mucho esfuerzo a una frontera y no tienes el dinero suficiente, pues olvídate, te regresan y tienes que iniciar de nuevo”

No vienen a quedarse México y los otros países vecinos solo son un puente para llegar a su destino. Salieron por miedo a represiones en su contra en su propio país, luego por la discriminación hacia sus hijos por el color de su piel; ahora planean llegar a Canadá.

“Tenemos que buscar fuerza por ellos (por los niños), si salimos fue por ellos, por un mejor futuro para nuestros hijos”, aseguró Mari.

Debido a la discriminación y al miedo de ser deportados, han tenido que ocultar su acento para pasar desapercibidos: “tratamos de cambiar nuestro lenguaje o forma de ser, incluso por miedo a que por mi trabajo alguien se haya infiltrado y nos haya perseguido, tenemos mucho miedo y solo le pedimos a la gente que no juzguen, pónganse en el lugar del otro y es una realidad diferente, no queremos dar lástima, solo un buen trato”, finalizó.

Quienes laboran en el Centro de Migrantes, lo único que piden es que la sociedad lagunera se sensibilice y brinde el apoyo necesario a quienes lo necesitan, “para nosotros es muy satisfactoria lo que hacemos, nosotros atendemos a toda aquella persona que es más vulnerable que cualquier otra”.

Martínez solicitó a los laguneros dejar de juzgar a los migrantes y extender la ayuda, “no los juzguemos, enterémonos un poco porque salen de su país dejando todo, si vemos a algún migrante en la calles ayudemos, es tiempo de frío, viajan en el tren y si podemos darles artículos de abrigo o incluso agua, eso será muy significativo”.

Finalmente, aclaró que quienes terminan asentándose en el país no nos quitan nada, “no vienen a quitarnos un espacio laboral si algunos se quedan aquí, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ya hizo su estudio de mercado y sabe que hay mucho trabajo sin perjudicar a la localidad, y si no se quedan aquí, ayudemos a que su tránsito por el país y la Comarca Lagunera sea lo más digno posible”.